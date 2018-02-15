Голые ягодицы и "сплошной секс": Варнава шокировала "обычным фото"

«Сегодня обычный день. Среда.. никакой не праздник.. Вот вам по этому поводу совершенно обычное фото.. всем удачи!», - написала своим поклонникам Екатерина Варнава на странице в Instagram. На фото она предстала со своим возлюбленным Константином Мякиньковым, оба обнаженные и прикрылись одной простыней на двоих. Снимок лишь частично демонстрирует оголенные части тела селебрити. В частности сама Варнава отметила шикарность вида голых ягодиц своего партнера. «Ягодицы (кстати, очень хорошие) by @kostya_myakinkov», - написала артистка. Эротичную композицию отметили и подписчики Екатерины Варнавы, принявшись гадать, удалит ли Instagram фото в рамках цензуры. Однако не все оценили юмор и откровенность артистки: «Сума посходили, мужики голый з… свой выставляют», «Мерзко и противно», «Вот фото з… мужика явно лишнее».

Дыль Лилия

Ранее Екатерина Варнава уже публиковала подобное фото со своим мужчиной подписав его лаконично: «Как за каменной…». На эротическом снимке заметно, что знаменитости обнажены, но пикантные моменты на кадре отсутствуют. «Сейчас кто-то съест ему руку», - иронично написала одна из подписчиц Варнавы. Однако в общем аудитория артистки отметила необычную энергетику и эмоциональный посыл на снимке.К слову сама Варнава неоднократно радовала свою аудиторию эротическими снимками в стиле ню. Ранее артистка опубликовала снимок, на котором голая позирует в необычном амплуа, подчеркнутом объемным париком. «Привет мои 3,3 обнимемся?! А заодно посчитаем количество моих ребер и выпуклых мышц. У меня же из всех людей на свете только у одной их видно. А вообще к роли балерины готовлюсь основательно», - написала в аккаунте знаменитость. И пока поклонники восхищались ее фигурой и пальцами, сравнив образ с Софи Лорен, критики задались вопросом, почему ребра у артистки «вылезли» на спине.Примечательно, что Екатерина Варнава с ироничностью относится к критике в свой адрес, неоднократно отмечая, что колкие фразы в ее сторону лишь вызывают смех у артистки. «Я вообще поняла, мне безумно приятны ваши комплименты... а некоторые комментарии так сочатся юмором, что просто продлевают мне жизнь», - написала в одном из своих постов артистки.