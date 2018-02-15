«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность
| | Голые ягодицы и "сплошной секс": Варнава шокировала "обычным фото"

Голые ягодицы и "сплошной секс": Варнава шокировала "обычным фото"

Сегодня, 16:33
«Сегодня обычный день. Среда.. никакой не праздник.. Вот вам по этому поводу совершенно обычное фото.. всем удачи!», - написала своим поклонникам Екатерина Варнава на странице в Instagram. На фото она предстала со своим возлюбленным Константином Мякиньковым, оба обнаженные и прикрылись одной простыней на двоих. Снимок лишь частично демонстрирует оголенные части тела селебрити. В частности сама Варнава отметила шикарность вида голых ягодиц своего партнера. «Ягодицы (кстати, очень хорошие) by @kostya_myakinkov», - написала артистка. Эротичную композицию отметили и подписчики Екатерины Варнавы, принявшись гадать, удалит ли Instagram фото в рамках цензуры. Однако не все оценили юмор и откровенность артистки: «Сума посходили, мужики голый з… свой выставляют», «Мерзко и противно», «Вот фото з… мужика явно лишнее».

Голые ягодицы и "сплошной секс": Варнава шокировала "обычным фото"

 

Ранее Екатерина Варнава уже публиковала подобное фото со своим мужчиной подписав его лаконично: «Как за каменной…». На эротическом снимке заметно, что знаменитости обнажены, но пикантные моменты на кадре отсутствуют. «Сейчас кто-то съест ему руку», - иронично написала одна из подписчиц Варнавы. Однако в общем аудитория артистки отметила необычную энергетику и эмоциональный посыл на снимке.

К слову сама Варнава неоднократно радовала свою аудиторию эротическими снимками в стиле ню. Ранее артистка опубликовала снимок, на котором голая позирует в необычном амплуа, подчеркнутом объемным париком. «Привет мои 3,3 обнимемся?! А заодно посчитаем количество моих ребер и выпуклых мышц. У меня же из всех людей на свете только у одной их видно. А вообще к роли балерины готовлюсь основательно», - написала в аккаунте знаменитость. И пока поклонники восхищались ее фигурой и пальцами, сравнив образ с Софи Лорен, критики задались вопросом, почему ребра у артистки «вылезли» на спине.

Примечательно, что Екатерина Варнава с ироничностью относится к критике в свой адрес, неоднократно отмечая, что колкие фразы в ее сторону лишь вызывают смех у артистки. «Я вообще поняла, мне безумно приятны ваши комплименты... а некоторые комментарии так сочатся юмором, что просто продлевают мне жизнь», - написала в одном из своих постов артистки.
Дыль Лилия
Новости по теме
Екатерина Варнава показала, какой была 12 лет назад
Екатерина Варнава показала, какой была 12 лет назад

Артистка Екатерина Варнава показала, какой была 12 лет назад. Она разместила в соцсети коллаж из двух фото - современного и старого.

Екатерина Варнава шокировала подписчиков внешностью
Екатерина Варнава шокировала подписчиков внешностью

Екатерина Варнава, участница передачи Comedy Woman, шокировала подписчиков Instagram своим внешним видом. Эмоциональный заряд фолловеры получили после

Екатерина Варнава возобновила отношения с экс-бойфрендом
Екатерина Варнава возобновила отношения с экс-бойфрендом

Российская актриса Екатерина Варнава снова вместе со своим прежним бойфрендом, танцором Константином Мякиньковым. Звезда Comedy Woman поместила в Instagram

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости