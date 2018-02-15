Модель plus-size подарила фанатам эротическую фотосессию в честь Дня Всех влюбленных

Обладательница самого идеального тела по версии экспертов из Университета штата Техас, модель plus-size Келли Брук, порадовала фанатов откровенной фотосессией, приуроченной ко Дню святого Валентина. Девушка предстала на снимках в двух разных образах, но для каждого из них она выбрала эротичное прозрачное нижнее белье.

Один из комплектов оказался будто создан для женщин, желающих порадовать любимых мужчин сексуальным нарядом. Красное боди смотрелось на девушке великолепно. Однако любительницы и любители более сдержанной цветовой гаммы и менее эпатажного фасона также нашли, чем потешить взор. Еще ряд снимков изображал Келли в темно-сером белье с белой подкладкой. Девушка подчеркнула, что посвящает эти фото всем влюбленным.

Дарья Светозарова

Брук знаменита благодаря своим многочисленным эротичным фотосетам и роли в кинофильме «Секс для выживания». Она не единожды говорила, что не стесняется демонстрировать свои пышные формы на камеру, а недавно ученые провели исследование среди мужчин и выяснили, что именно такое тело больше всего привлекает мужской взор.