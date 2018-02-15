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| | Модель plus-size подарила фанатам эротическую фотосессию в честь Дня Всех влюбленных

Модель plus-size подарила фанатам эротическую фотосессию в честь Дня Всех влюбленных

Сегодня, 16:38
Обладательница самого идеального тела по версии экспертов из Университета штата Техас, модель plus-size Келли Брук, порадовала фанатов откровенной фотосессией, приуроченной ко Дню святого Валентина. Девушка предстала на снимках в двух разных образах, но для каждого из них она выбрала эротичное прозрачное нижнее белье.

Модель plus-size подарила фанатам эротическую фотосессию в честь Дня Всех влюбленных

 

Один из комплектов оказался будто создан для женщин, желающих порадовать любимых мужчин сексуальным нарядом. Красное боди смотрелось на девушке великолепно. Однако любительницы и любители более сдержанной цветовой гаммы и менее эпатажного фасона также нашли, чем потешить взор. Еще ряд снимков изображал Келли в темно-сером белье с белой подкладкой. Девушка подчеркнула, что посвящает эти фото всем влюбленным.

Модель plus-size подарила фанатам эротическую фотосессию в честь Дня Всех влюбленных

 

Брук знаменита благодаря своим многочисленным эротичным фотосетам и роли в кинофильме «Секс для выживания». Она не единожды говорила, что не стесняется демонстрировать свои пышные формы на камеру, а недавно ученые провели исследование среди мужчин и выяснили, что именно такое тело больше всего привлекает мужской взор.
Дарья Светозарова
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