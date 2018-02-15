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| | Томас Мраз убивает девушек в новом клипе Lono

Томас Мраз убивает девушек в новом клипе Lono

Сегодня, 16:26
Рэп-исполнитель Томас Мраз выпустил новый клип на композицию Lono. Ролик появился в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube 15 февраля этого года.

Томас Мраз убивает девушек в новом клипе Lono

 

Режиссером клипа Lono является Мария Маковская. Сюжет работы начинается весьма прозаично. Молодой человек отправляется в вояж летом, прихватив с собой подруг. Путешественники наслаждаются отдыхом, катаются на яхтах и авто, купаются и устраивают зажигательные вечеринки под тропическими деревьями. К концу ролика главный герой начинает убивать своих попутчиц.


Одна из любовниц тонет в бассейне. Другую закапывают в лесу, еще две девушки получают огнестрельные ранения и падают в море. Очередную жертву основной персонаж ролика просто избивает до смерти. Пользователи активно комментируют данную работу. Многим юзерам понравился клип. Некоторые спрашивают Томаса Мраза, что означает название композиции. Песня Lono появится в новом альбоме солиста. Точная дата выхода в свет пластинки не обнародуется.
Домбровский Сергей
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