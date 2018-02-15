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| | Алексея Панина из-за гей-скандала уволили из "Хайповостей"

Алексея Панина из-за гей-скандала уволили из "Хайповостей"

Сегодня, 16:16
Команда интернет-шоу «Хайповости» призналась в том, что ведущего проекта Алексея Панина было решено уволить. Причин тому оказалось много, однако, по всей видимости, ключевым является факт спорной репутации актера. Помимо этого, достаточно негативно сказался на шоу гей-скандал с Максимом Галкиным.

Алексея Панина из-за гей-скандала уволили из "Хайповостей"

 

Блогер Алексей Дюков, работавший над роликами вместе с Паниным, решил выступить с официальным заявлением, дабы развеять все сомнения относительно того, почему шоу перестало выходить в эфир.

Дюков утверждает, что команде попросту не удалось привлечь к проекту должное количество аудитории, а потому и рекламодателей заинтересовать не вышло. Ограничилось все несколькими десятками подписчиков. Именно по этой причине компания, которая заказывала производство новых выпусков, отказалась в дальнейшем сотрудничать с «Хайповостями». Алексей также уверен, что он вместе с коллегами производил качественный контент, поэтому причина отсутствия интереса аудитории вовсе не в них, а в личности исполнителя главной роли. Это стало одной из причин, по которой было решено расстаться с Паниным.

«Очень обидно было читать все эти неприятные комментарии после того, как знаешь, какие огромные силы вложены в проект. Особенно за собаку было обидно», - признается блогер. Сам Панин пока еще не подтвердил эту информацию.
Николай Офицеров
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