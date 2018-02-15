«Опять жируешь»: Поклонники раскритиковали Ксению Собчак за бутылку вина

Кандидат в президенты и политик «против всех» Ксения Собчак дала повод для осуждения. Экс-«блондинка в шоколаде» похвасталась в соцсети дорогой бутылкой вина.





Ксения Собчак, став на стезю политики и распрощавшись с миром шоу-бизнеса, вызвала негодование своих поклонников и резкое осуждение хейтеров. Следуя заведённой традиции известных людей, выставлять свою жизнь на обсуждение и показ посредством соцсетей, политик выложила в своём блоге фото дорогой бутылки вина. В подписи под снимком кандидат в президенты страны поздравила всех с праздником влюблённых и любящих сердец. Ксения Собчак, став на стезю политики и распрощавшись с миром шоу-бизнеса, вызвала негодование своих поклонников и резкое осуждение хейтеров. Следуя заведённой традиции известных людей, выставлять свою жизнь на обсуждение и показ посредством соцсетей, политик выложила в своём блоге фото дорогой бутылки вина. В подписи под снимком кандидат в президенты страны поздравила всех с праздником влюблённых и любящих сердец.





Однако подписчики страницы не увидели позитива в поздравительном фото, а начали критиковать звезду за то, что она хвастается своими деньгами и «опять жирует». Так же комментаторы отметили, что « не стоит дразнить избирателей, если идёшь на выборы » .

Подхватив волну возмущения, комментаторы стали рассуждать, чем же Собчак активистка «против Путина», заработала такое состояние. Коснулись и талантов бывшей участнице скандальной хроники и пришли к выводу, что женщина ни чем особо не выделяется. Подписчики страницы Ксении задались вопросом, чем же она так популярна, ведь «не поёт и не танцует».





Некоторые раскритиковали смелый пост политика за то, что она «опять на рекламе деньги на предвыборную компанию зарабатывает». Отметим, что тема финансирования политической гонки до сих пор не даёт покоя многим гражданам России. Ранее общественность посчитала, что именно за деньгами и ездила Ксения Собчак в США.





Приняв серьёзное решение в своей жизни, и начав стремиться к власти, Ксения Собчак не однократно давала повод для собственного обсуждения. Некоторые уверены, что методы, к которым прибегает новоявленный политик ни к чему хорошему её не приведут. Так, 16 февраля состоится рассмотрение в суде жалобы кандидата в президенты страны о том, что действующего главу государства Владимира Путина неправомерно зарегистрировали и внесли в список баллотирующихся.





Ранее столь неожиданные действия вызвали отказ от сотрудничества с Ксений Собчак Сергея Ковалёва. Член политического комитета «Яблоко» направил открытое письмо кандидату «против всех» и сообщил, что не планирует быть доверенным лицом блондинки.



