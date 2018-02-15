Фанаты Нелли Ермолаевой расплакались из-за песни для ее мужа

Экс-участница проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева решила поздравить супруга Кирилла с днем рождения и преподнести ему необычный подарок. Девушка не стала делать ставку на материальные ценности и предпочла им романтику. Она записала для возлюбленного видеоклип, на кадрах которого промелькнули самые счастливые моменты их совместной жизни.

Дарья Светозарова

«Домоседка» признается, что восхищена работой студии, которая учла все ее пожелания и уместила их в трехминутный ролик. Задушевные поздравления в песне сопровождались трогательными фотографиями и отрывками из home-video звезд. Нелли рассказала, что вопреки всем приметам подарила клип на день раньше значимой даты, поскольку не смогла сдержаться, а реакция возлюбленного стала достойной наградой за старания.Всего за несколько минут ролик просмотрели и оценили более семи с половиной тысяч пользователей соцсети. Фанаты Ермолаевой признались, что местами даже плакали, просматривая видео – настолько все было искренним и душевным.», - пишут поклонники в комментариях. «», - вторят им другие юзеры. Ни одного негативного отзыва видео не получило. Нелли и Кирилл удостоились только добрых пожеланий и искренних поздравлений.