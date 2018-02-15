Фанаты Нелли Ермолаевой расплакались из-за песни для ее мужа

«Домоседка» признается, что восхищена работой студии, которая учла все ее пожелания и уместила их в трехминутный ролик. Задушевные поздравления в песне сопровождались трогательными фотографиями и отрывками из home-video звезд. Нелли рассказала, что вопреки всем приметам подарила клип на день раньше значимой даты, поскольку не смогла сдержаться, а реакция возлюбленного стала достойной наградой за старания.
Всего за несколько минут ролик просмотрели и оценили более семи с половиной тысяч пользователей соцсети. Фанаты Ермолаевой признались, что местами даже плакали, просматривая видео – настолько все было искренним и душевным.
«Реально смотришь и до слёз мурашки аж по коже, очень приятно на вас смотреть!», - пишут поклонники в комментариях. «У меня мурашки по коже, просто превосходно!», - вторят им другие юзеры. Ни одного негативного отзыва видео не получило. Нелли и Кирилл удостоились только добрых пожеланий и искренних поздравлений.