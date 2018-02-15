Тимур Батрутдинов сделал шикарный подарок ко Дню влюблённых Ольге Бузовой

В социальной сети Instagram Ольга Бузова всех поздравила с Днём святого Валентина. А в этот момент о ней думал её друг, который неожиданно для всех преподнёс ей шикарный подарок.

Дарья Пышняк

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова поделилась с поклонниками новостью о получении подарка от своего друга Тимура Батрутдинова. Надуманный роман ведущей и юмориста не давал покоя поклонникам. А теперь слухи подтверждаются. После совместного отдыха в Таиланде Тимур начал проявлять неслабую симпатию к Ольге.На День всех влюблённых он курьером передал ей огромнейший букет красных роз. А все знают, что именно этот цвет используют для признаний. Певица была ошарашена таким признанием, она не думала, что Тимер Батрутдинов в неё влюблён. Но Бузовой отношения сейчас не нужны. Она очень занята своей работой: новый клип, выступления на концерте в Кремле, реклама йогурта в своём аккаунте социальной сети Instagram.