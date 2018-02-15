Джеймс Нортон примет участие в съёмках «Гарет Джонс»

Известный актёр Джеймс Нортон, запомнившийся многим телезрителям за исполнение персонажа Андрея Болконского в телевизионном сериале под названием «Война и мир», примет участие в съёмках новой киноленты «Гарет Джонс».

Александр Вест

Английский актёр сыграет в художественном фильме польского кинорежиссёра Агнешки Холланда, в котором будет рассказываться история журналиста из Уэльса, побывавшего на территории СССР. Действие картины будет разворачиваться в 30-е годы XX века. В съёмках «Гарет Джонс» также примет участие и не менее прославленная английская актриса Ванесса Кирби, снявшаяся в довольно популярном телесериале «Корона».Съёмки новой картины польского режиссёра будут проходить как на территории Великобритании, так и в Украине с Польшей. Официальный старт съёмок «Гарета Джонса» запланирован на 26 февраля нынешнего года.