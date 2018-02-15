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| | Диана Шурыгина высказала "экспертное" мнение о поведении Насти Рыбки

Диана Шурыгина высказала "экспертное" мнение о поведении Насти Рыбки

Сегодня, 16:04
До этого известная лишь крайне узкому кругу россиян девушка по имени Настя Рыбка в последнее время стала едва ли не самой обсуждаемой персоной в отечественном сегменте сети. Это абсолютно неудивительно, если брать во внимание водоворот событий, в который она оказалась вовлечена после расследования Алексея Навального. По поводу девушки решила высказаться и былая «королева» скандалов – дважды изнасилованная Диана Шурыгина.

Диана Шурыгина высказала "экспертное" мнение о поведении Насти Рыбки

 

«Ну реально молодец, что могу сказать. Поставила себе цель, добилась ее и написала книгу», - заявила Диана, давая комментарий прессе по поводу появившейся в медиа-пространстве Насти Рыбки. Шурыгина отмечает, что жизненная позиция бывшей работницы эксорт услуг ей крайне близка.

После расследования Алексея Навального Настя Рыбка отреагировала достаточно быстро и в конце прошлой недели шокировала всех, заявив, что намерена подать в суд иск о групповом изнасиловании. При этом, модель дала ясно понять, что изменит свое решение, если на ней женится сам Олег Дерипаска, бизнесмен и один из главных фигурантов расследования. Девушка, однако на следующий день заявила, что это было лишь шуткой, потому она призвала поощрять секс на государственном уровне, несмотря на то, что на яхте находился вице-премьер Приходько и Дерипаска, который, по данным Алексея Навального, дал первому взятку.
Николай Офицеров
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