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| | Скандальная участница «Дом-2» Ольга Рапунцель покинула телепроект

Скандальная участница «Дом-2» Ольга Рапунцель покинула телепроект

Сегодня, 15:40
Одна из самых громких и эпатажных участниц «Дом-2» Ольга Рапунцель покинула знаменитую телестройку. Об этом сообщил её супруг, а также участник шоу Дмитрий Дмитренко.

Скандальная участница «Дом-2» Ольга Рапунцель покинула телепроект

 

В своем микроблоге Дмитрий Дмитренко проинформировал зрителей «Дом-2», а также своих поклонников, что Ольга Рапунцель официально уходит из телепроекта в декретный отпуск. «Мы вместе с моей любимой Женой Ольгой Рапунцель ушли сегодня в декретный отпуск, но я буду появляться на поляне, а так же буду рядом со своей Женой», - заявил Дмитренко.

Сообщается, что пара уже выбрала роддом и теперь они активно готовятся к приходу малыша. Сама Ольга сообщила, что после рождения малышки они непременно вернуться на проект, так что поклонникам расстраиваться не стоит.
Светлана Славянская
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