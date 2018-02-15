Скандальная участница «Дом-2» Ольга Рапунцель покинула телепроект

Одна из самых громких и эпатажных участниц «Дом-2» Ольга Рапунцель покинула знаменитую телестройку. Об этом сообщил её супруг, а также участник шоу Дмитрий Дмитренко.

Светлана Славянская

В своем микроблоге Дмитрий Дмитренко проинформировал зрителей «Дом-2», а также своих поклонников, что Ольга Рапунцель официально уходит из телепроекта в декретный отпуск. «Мы вместе с моей любимой Женой Ольгой Рапунцель ушли сегодня в декретный отпуск, но я буду появляться на поляне, а так же буду рядом со своей Женой», - заявил Дмитренко.Сообщается, что пара уже выбрала роддом и теперь они активно готовятся к приходу малыша. Сама Ольга сообщила, что после рождения малышки они непременно вернуться на проект, так что поклонникам расстраиваться не стоит.