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| | Елена Захарова после потери ребенка ежедневно молилась о рождении дочери

Елена Захарова после потери ребенка ежедневно молилась о рождении дочери

Сегодня, 15:49
Российская актриса Елена Захарова участвовала в шоу «Судьба человека». В рамках передачи знаменитость рассказала зрителям о том, как она ежедневно молилась о рождении ребенка. Елена Захарова узнала о беременности в ночь на Благовещение.

Елена Захарова после потери ребенка ежедневно молилась о рождении дочери

 

В то время актриса находилась на Кипре, а по возвращении в Москву она сдала тест. Захарова безумно обрадовалась тому что станет матерью. Звезда ходила в храмы и благодарила Бога за такой подарок. Ранее Захарова потеряла ребенка и теперь на подсознательном уровне боялась повторения пройденного сценария. Судьба забрала у знаменитости дочь Машу, когда малышке исполнилось восемь месяцев. По мнению Захаровой, дочь спасла ее от семьи экс-мужа ценой собственной жизни. Бывшая свекровь обвинила артистку в попытке привлечь к себе внимание фанатов путем жалостливых рассказов о гибели дочери.

На данный момент Елена Захарова счастлива в отношениях с любимым. Мужчина предложил даме выйти за него замуж, но звезда еще раздумывает. Актриса боится в очередной раз сделать неправильный выбор.
Домбровский Сергей
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