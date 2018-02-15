Елена Захарова после потери ребенка ежедневно молилась о рождении дочери

Российская актриса Елена Захарова участвовала в шоу «Судьба человека». В рамках передачи знаменитость рассказала зрителям о том, как она ежедневно молилась о рождении ребенка. Елена Захарова узнала о беременности в ночь на Благовещение.

Домбровский Сергей

В то время актриса находилась на Кипре, а по возвращении в Москву она сдала тест. Захарова безумно обрадовалась тому что станет матерью. Звезда ходила в храмы и благодарила Бога за такой подарок. Ранее Захарова потеряла ребенка и теперь на подсознательном уровне боялась повторения пройденного сценария. Судьба забрала у знаменитости дочь Машу, когда малышке исполнилось восемь месяцев. По мнению Захаровой, дочь спасла ее от семьи экс-мужа ценой собственной жизни. Бывшая свекровь обвинила артистку в попытке привлечь к себе внимание фанатов путем жалостливых рассказов о гибели дочери.На данный момент Елена Захарова счастлива в отношениях с любимым. Мужчина предложил даме выйти за него замуж, но звезда еще раздумывает. Актриса боится в очередной раз сделать неправильный выбор.