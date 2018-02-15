«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность
| | Обвинённый в изнасиловании Шурыгиной набивает золотые наклейки своим защитникам

Обвинённый в изнасиловании Шурыгиной набивает золотые наклейки своим защитникам

Сегодня, 15:10
Обвинённый в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов нашёл себе новое занятие, находясь под домашним арестом. Он стал делать металлические наклейки из никеля и покрывает их золотом. Соответствующие наработки он посвятил своим защитникам – Павлу Пятницкому и Диане Пегас.

Обвинённый в изнасиловании Шурыгиной набивает золотые наклейки своим защитникам

 

«Нашел себе занятие. Делаю металлические наклейки из никеля и покрываю их золотом и серебром. Первые мои работы посвещаю Павлу и Диане Пегас», - написал на своей странице в Instagram Сергей Семёнов.

У обвинённого в изнасиловании Дианы Шурыгиной есть запрет на передвижение. На него надели браслет, который не позволяет покидать дом на расстояние более чем в 20 километров. Подписчики заметили, что наклейки из никеля с золотым опылением были посвящены не сестре Екатерине Семёновой, а общественным деятелям – Пятницкому и Пегас. Именно они принимали участие в передачах «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». В рамках эфира Андрей Малахов неоднократно затрагивал тему несправедливости осуждения Семёнова.

Напомним, что 1 апреля 2016 года Диана Шурыгина обвинила его в изнасиловании. Его арестовали на 8 лет, после чего срок был сокращён до 3 лет и 3 месяцев, а 10 января 2018 года Семёнов вышел на свободу по УДО.
Вещий Олег
Новости по теме
Насильник Дианы Шурыгиной стал в 10 раз популярнее Ольги Бузовой
Насильник Дианы Шурыгиной стал в 10 раз популярнее Ольги Бузовой

Обвинённый в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов становится всё более популярным в социальных сетях. Его страница в Instagram по количеству «лайков»

Сергей Семёнов под домашним арестом стал размышлять о важности быть с близкими
Сергей Семёнов под домашним арестом стал размышлять о важности быть с близкими

Обвинённый в изнасиловании Дианы Шурыгиной на своей странице в Instagram стал размышлять о несправедливости и бесценности времени, проведенного с близкими

Обвинённый в изнасиловании Шурыгиной снова стал студентом
Обвинённый в изнасиловании Шурыгиной снова стал студентом

Обвинённый в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов смог восстановиться в своём университете. Во время тюремного заключения юноша смог получить уже два

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости