Обвинённый в изнасиловании Шурыгиной набивает золотые наклейки своим защитникам

Обвинённый в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов нашёл себе новое занятие, находясь под домашним арестом. Он стал делать металлические наклейки из никеля и покрывает их золотом. Соответствующие наработки он посвятил своим защитникам – Павлу Пятницкому и Диане Пегас.

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Вещий Олег

«Нашел себе занятие. Делаю металлические наклейки из никеля и покрываю их золотом и серебром. Первые мои работы посвещаю Павлу и Диане Пегас, - написал на своей странице в Instagram Сергей Семёнов.У обвинённого в изнасиловании Дианы Шурыгиной есть запрет на передвижение. На него надели браслет, который не позволяет покидать дом на расстояние более чем в 20 километров. Подписчики заметили, что наклейки из никеля с золотым опылением были посвящены не сестре Екатерине Семёновой, а общественным деятелям – Пятницкому и Пегас. Именно они принимали участие в передачах «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». В рамках эфира Андрей Малахов неоднократно затрагивал тему несправедливости осуждения Семёнова.Напомним, что 1 апреля 2016 года Диана Шурыгина обвинила его в изнасиловании. Его арестовали на 8 лет, после чего срок был сокращён до 3 лет и 3 месяцев, а 10 января 2018 года Семёнов вышел на свободу по УДО.