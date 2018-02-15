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| | Петр Федоров оставил гражданскую жену ради конкурсантки «Топ-модель по-русски»

Петр Федоров оставил гражданскую жену ради конкурсантки «Топ-модель по-русски»

Сегодня, 14:58
Звезда фильмов «Дуэлянты» и «Сталинград» Петр Федоров не из тех знаменитостей, которые держат журналистов в курсе событий своей личной жизни. Репортеры не без труда выяснили, что актер оставил свою гражданскую супругу в прошлом году, но вот о новой возлюбленной до вчерашнего дня никто не знал.

Петр Федоров оставил гражданскую жену ради конкурсантки «Топ-модель по-русски»

 

В День святого Валентина Петр приоткрыл завесу тайны и опубликовал на своем аккаунте в Instagram фото с красивой девушкой. Снимок он подписал коротко – «С праздником». Однако в сметливости и внимательности его подписчикам не откажешь. Они моментально вычислили в новой избраннице Федорова Анну Соколову, участницу проекта «Топ-модель по-русски».

Петр Федоров оставил гражданскую жену ради конкурсантки «Топ-модель по-русски»

 

Их догадку подтвердила аналогичная фотография на страничке 26-летней Анны. Сейчас влюбленные отдыхают на Шри-Ланке. По мнению фолловеров, они хорошо вместе смотрятся.

Предыдущая дама сердца актера также была моделью. С Анастасией Ивановой он прожил 14 лет, но до ЗАГСа так и не дошли.
Дарья Светозарова
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