«Петь у неё получается лучше»: Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова порадовала новой песней

Популярная ведущая телепроекта «Дом-2», а также успешная певица Ольга Орлова порадовала поклонников новой музыкальной композицией. Поклонники телестройки сообщили, что петь у Орловой получается лучше, чем вести телевизионный проект.

Светлана Славянская

В своем микроблоге Ольга Орлова порадовала поклонников радостной новостью. Сегодня артистка выпустила свою новую песню под названием «Танцевать». «Друзья, сегодня премьера моего трека – «ТАНЦЕВАТЬ!». Трек уже сейчас доступен на всех цифровых площадках. Всем танцевать», - сообщила телеведущая.Поклонники порадовались за певицу и отметили, что лучше Орловой бросить «Дом-2» и заняться карьерой артистки: «Классная песня, Ольга!», «У Бородиной депресняк. Все ведущие поют, а ей только "занято" кричать в туалете», «Лучше бросай «Дом-2». Музыка - это твое».