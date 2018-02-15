Мама Коляна из "Реальных пацанов" высмеяла клип Ольги Бузовой

Марина Федункив, актриса из сериала "Реальные пацаны", в очередной раз осмеяла Ольгу Бузову, сделав пародию на клип Wi-Fi.

Актриса из Перми, известная многим россиянам по роли мамы главного героя Коляна в многосерийном фильме "Реальные пацаны", в очередной раз не смогла пройти мимо творческого проекта Ольги Бузовой - клипа, в котором снялся американский "самый красивый преступник" Джереми Микс. Марина опубликовала фотоколлаж, в котором её голова прикреплена к фото с заключёнными.

Петр Иванов

"На День "Великого УФСИНа Заступника" Марина Федункив в юморной форме представила в своем Instagram в ответ на творчество Бузовой, свой клип с самыми красивыми преступниками в Перми, на песню под названием "Если ты не мужчина, значит из HI-FI". Актриса заявляет, что ждет комментариев, отзывов и "передачек".Ко Дню всех влюблённых певица и ведущая Ольга Бузова выпустила клип на песню Wi-Fi, на съемки которого в столицу приехал бывший уголовник и модель Джереми Микс, получивший известность "самого привлекательного преступника в Америке".