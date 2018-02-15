Секс-тренера Насти Рыбки нашли на сайте «Сколково»

Пользователи Сети обратили внимание на то, что скандально известный Алекс Лесли значится на сайте «Сколково» как идеолог проекта и его инвестор. После этого администрация портала удалила его фотографию.

Виктория Озерова

Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, имеет свой профиль на сайте «Сколково». В нем значится, что он является теоретиком, вкладчиком и научным директором проекта. Алекс Лесли имеет контакты с NASA и DARPA и получает поддержку от данных организаций. Кириллов неоднократно публиковал статьи по научным темам, также в профиле указано, что он разработал «Artificial Intelligence систему с увеличением К-сложности». В «Сколково» подтвердили, что Александр Кириллов является учредителем компании, но подчеркнули, что за личной жизнью резидентов проект не следит.После того как Алекс Лесли стал одним из фигурантов иска миллиардера Олега Дерипаски, администрация «Сколково» удалила его фото с профиля.