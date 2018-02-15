«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность
| | Секс-тренера Насти Рыбки нашли на сайте «Сколково»

Секс-тренера Насти Рыбки нашли на сайте «Сколково»

Сегодня, 14:33
Пользователи Сети обратили внимание на то, что скандально известный Алекс Лесли значится на сайте «Сколково» как идеолог проекта и его инвестор. После этого администрация портала удалила его фотографию.

Секс-тренера Насти Рыбки нашли на сайте «Сколково»

 

Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, имеет свой профиль на сайте «Сколково». В нем значится, что он является теоретиком, вкладчиком и научным директором проекта. Алекс Лесли имеет контакты с NASA и DARPA и получает поддержку от данных организаций. Кириллов неоднократно публиковал статьи по научным темам, также в профиле указано, что он разработал «Artificial Intelligence систему с увеличением К-сложности». В «Сколково» подтвердили, что Александр Кириллов является учредителем компании, но подчеркнули, что за личной жизнью резидентов проект не следит.

После того как Алекс Лесли стал одним из фигурантов иска миллиардера Олега Дерипаски, администрация «Сколково» удалила его фото с профиля.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ульяновским курсантам, снявшимся в фетиш-клипе, даст урок секс-тренер Лесли
Ульяновским курсантам, снявшимся в фетиш-клипе, даст урок секс-тренер Лесли

Секс-тренер Алекс Лесли встал на защиту ульяновских курсантов, снявших фетиш-клип. Он намерен написать самому президенту с просьбой уволить губернатора

Секс-тренер Алекс Лесли намерен баллотироваться в президенты
Секс-тренер Алекс Лесли намерен баллотироваться в президенты

Учащий молодых людей по всему миру искусству соблазнения Алекс Лесли заявил, что у него имеются серьезные политические амбиции и видит себя будущим президентом

Скандальные секс-фото с Волочковой заказал тренер девушек из
Скандальные секс-фото с Волочковой заказал тренер девушек из "секса на набережной"

Скандально известный тренер Алекс Лесли просто выполнял задание, в ходе которого необходимо было опубликовать снимок секса с Анастасией Волочковой.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости