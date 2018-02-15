Маск в цепях посетил секс-вечеринку и встретил полуголого создателя Google

Всемирно известный миллиардер Илон Маск появился на вечеринке, организованной компанией Drapper Fisher Jurvetson в облике, который был украшен серебряными шипами и цепями, покрывающими магната с ног до головы.

Александр Вест

В книге под названием Brotopia, написанной Эмили Чан, приводится описание секс-вечеринки, состоявшейся в прошлом году, на которой помимо Илона Маска также присутствовал и создатель известной корпорации Google Сергей Брин. На закрытом мероприятии Брин предстал в брутальном образе, накинув лишь одну безрукавку на обнажённое тело. Описание вечеринки также было опубликовано в именитом издании Vanity Fair, в котором описывался один из гостей мероприятия, одетый в костюм пушистого зайчика, раздающий всем таблетки экстази, доставая их из большого пакета.Официальный представитель Маска подтвердил, что Илон пробыл там лишь пару часов, после чего от скуки покинул мероприятие. Маск заявил, что ожидал настоящей секс-вечеринки, а попал на нечто схожее с костюмированным корпоративом.