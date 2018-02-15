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| | Сергею Лазареву пронзили сердце стрелой ради нового клипа

Сергею Лазареву пронзили сердце стрелой ради нового клипа

Сегодня, 14:22
На аккаунте любимца девушек и призера «Евровидения-2016» Сергея Лазарева появилось необычное фото, которое заставило поклонников серьезно волноваться. На свежем снимке в Instagram артист стоит возле опоры моста, раскинув в стороны руки. Взъерошенные волосы и неопрятная щетина – это не самое страшное. Поклонников испугало торчащее из его груди копье, внешне напоминавшее стрелу.

Сергею Лазареву пронзили сердце стрелой ради нового клипа

 

На такие жертвы артисту пришлось пойти ради нового клипа. Кроме этого, Сергей Лазарев порадовал фанатов заманчивым предложением: «Обнимашки?». Фолловеры тут же откликнулись на призыв и стали писать, что с радостью придут в виртуальные объятия Лазарева. Некоторые решили уточнить, как певец чувствует себя после испытания стрелой и заботливо поинтересовались, не тяжело ли было ее тащить на себе. Они восхитились тем, насколько реалистично выглядит пронзенный Лазарев в кадре. Это не единственное фото, иллюстрирующее, на какие мытарства пошел певец ради творчества. На следующем снимке он уже стоит на краю моста, а далее в воде по пояс – волны бушуют, а исполнитель, закрыв глаза, поет стихотворные строки.

Фотосессию певца "сердечками" отметили почти две тысячи фолловеров. Снимки пробыли в интернете всего несколько минут, но уже успели привлечь внимание нескольких десятков комментаторов.
Дарья Светозарова
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