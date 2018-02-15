Сергею Лазареву пронзили сердце стрелой ради нового клипа

На такие жертвы артисту пришлось пойти ради нового клипа. Кроме этого, Сергей Лазарев порадовал фанатов заманчивым предложением: «Обнимашки?». Фолловеры тут же откликнулись на призыв и стали писать, что с радостью придут в виртуальные объятия Лазарева. Некоторые решили уточнить, как певец чувствует себя после испытания стрелой и заботливо поинтересовались, не тяжело ли было ее тащить на себе. Они восхитились тем, насколько реалистично выглядит пронзенный Лазарев в кадре. Это не единственное фото, иллюстрирующее, на какие мытарства пошел певец ради творчества. На следующем снимке он уже стоит на краю моста, а далее в воде по пояс – волны бушуют, а исполнитель, закрыв глаза, поет стихотворные строки.
Фотосессию певца "сердечками" отметили почти две тысячи фолловеров. Снимки пробыли в интернете всего несколько минут, но уже успели привлечь внимание нескольких десятков комментаторов.