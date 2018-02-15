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| | Валерия анонсировала новый клип на песню «Ничего личного»

Валерия анонсировала новый клип на песню «Ничего личного»

Сегодня, 14:12
Валерия вместе со своей командой старается часто радовать поклонников. На этот раз певица анонсировала новый клип на композицию «Ничего личного» в личном микроблоге в Instagram.

Валерия анонсировала новый клип на песню «Ничего личного»

 

Совсем скоро выйдет клип Валерии на новую версию композиции «Ничего личного». В работе певица примерит на себя роль успешной деловой женщины, ведущей роскошный образ жизни, о котором другие могут только мечтать. Некоторые кадры снимались во время спортивных тренировок исполнительницы. В кадре Валерия появляется в изысканных нарядах с дорогими украшениями. О премьере певица рассказала поклонникам в своем Instagram-аккаунте. Новость уже оценили более 11 тысяч пользователей. Многие фанаты отметили, что с нетерпением ждут премьеры и хотят узнать о сюжете нового клипа.

 
Нашлись также и критики, которые осудили Валерию за демонстрацию в клипе роскоши. По мнению некоторых комментаторов, это может давить на аудиторию.

Виктория Озерова
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