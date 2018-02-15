Совсем скоро выйдет клип Валерии на новую версию композиции «Ничего личного». В работе певица примерит на себя роль успешной деловой женщины, ведущей роскошный образ жизни, о котором другие могут только мечтать. Некоторые кадры снимались во время спортивных тренировок исполнительницы. В кадре Валерия появляется в изысканных нарядах с дорогими украшениями. О премьере певица рассказала поклонникам в своем Instagram-аккаунте. Новость уже оценили более 11 тысяч пользователей. Многие фанаты отметили, что с нетерпением ждут премьеры и хотят узнать о сюжете нового клипа.
Валерия анонсировала новый клип на песню «Ничего личного»Сегодня, 14:12
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