Валерия анонсировала новый клип на песню «Ничего личного»

Валерия вместе со своей командой старается часто радовать поклонников. На этот раз певица анонсировала новый клип на композицию «Ничего личного» в личном микроблоге в Instagram.

Нашлись также и критики, которые осудили Валерию за демонстрацию в клипе роскоши. По мнению некоторых комментаторов, это может давить на аудиторию.

Виктория Озерова

Совсем скоро выйдет клип Валерии на новую версию композиции «Ничего личного». В работе певица примерит на себя роль успешной деловой женщины, ведущей роскошный образ жизни, о котором другие могут только мечтать. Некоторые кадры снимались во время спортивных тренировок исполнительницы. В кадре Валерия появляется в изысканных нарядах с дорогими украшениями. О премьере певица рассказала поклонникам в своем Instagram-аккаунте. Новость уже оценили более 11 тысяч пользователей. Многие фанаты отметили, что с нетерпением ждут премьеры и хотят узнать о сюжете нового клипа.