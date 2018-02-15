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| | Певица Слава дала концерт в Липецке для влюбленных

Певица Слава дала концерт в Липецке для влюбленных

Сегодня, 14:34
Во множестве социальных сетей появляются восторженные отзывы благодарных фанатов прославленной российской певицы Славы, которая дала концерт в Липецке в День всех влюблённых.

Певица Слава дала концерт в Липецке для влюбленных

 

Многие поклонники певицы заметили, что для них было огромным удовольствием наслаждаться талантом любимой певицы в день святого Валентина. Также фанаты Славы заявили о том, что не ожидали услышать новые композиции певицы, что стало для них отличным праздничным сюрпризом. Однако пользователи в Сети заметили, что не меньше им понравилось слушать излюбленные хиты Славы, которая выступила в Областном центре культуры и народного творчества в Липецке.

Многие поклонники певицы остались в восторге от её выступления, так как на концерте, прошедшем 14 февраля, звучали композиции, которые в большинстве своём были посвящены теме любви, что соответствовало праздничной атмосфере Дня всех влюблённых.
Александр Вест
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