Певица Слава дала концерт в Липецке для влюбленных

Во множестве социальных сетей появляются восторженные отзывы благодарных фанатов прославленной российской певицы Славы, которая дала концерт в Липецке в День всех влюблённых.

Александр Вест

Многие поклонники певицы заметили, что для них было огромным удовольствием наслаждаться талантом любимой певицы в день святого Валентина. Также фанаты Славы заявили о том, что не ожидали услышать новые композиции певицы, что стало для них отличным праздничным сюрпризом. Однако пользователи в Сети заметили, что не меньше им понравилось слушать излюбленные хиты Славы, которая выступила в Областном центре культуры и народного творчества в Липецке.Многие поклонники певицы остались в восторге от её выступления, так как на концерте, прошедшем 14 февраля, звучали композиции, которые в большинстве своём были посвящены теме любви, что соответствовало праздничной атмосфере Дня всех влюблённых.