Певица Дуа Липа стала самой молодой певицей с миллиардом просмотров на YouTube

Британская певица Дуа Липа пополнила «копилку» исполнителей, пересекших отметку просмотров на YouTube в 1 миллиард просмотров. Клип юной звезды на песню New Rules, опубликованный 7 июля прошлого года, достиг соответствующей отметки. Запись об этом Липа разместила на просторах своего Instagram.

«Я безумно рада. Уверена, что это ошеломительный успех. Когда мне позвонили и сообщили об этой радостной новости, я изначально даже не поверила, что мне удалось стать самой молодой звездой в мире с миллиардом просмотров», - заявила Дуа Липа.

Николай Офицеров

Девушка рассказала о том, что изначально она не ожидала столь сногсшибательного успеха для своей композиции и в целом для альбома. Певица призналась, что проснулась популярной после того, как композиция появилась на YouTube.