Певица Дуа Липа стала самой молодой певицей с миллиардом просмотров на YouTube

Девушка рассказала о том, что изначально она не ожидала столь сногсшибательного успеха для своей композиции и в целом для альбома. Певица призналась, что проснулась популярной после того, как композиция появилась на YouTube.
Певица Дуа Липа стала самой молодой певицей с миллиардом просмотров на YouTubeСегодня, 14:07
Ольга Бузова рассказала поклонникам радостную новость. Она в очередной раз стала рекордсменкой, так как её клип на песню «Мало половин» всего за шесть месяцев
Клип на песню «Жить» Игоря Матвиенко за три месяца набрал почти 26 миллионов просмотров. Такие данные собраны только с одной интернет-платформы.
Недавно певица Рианна презентовала клип на песню Needed Me, в котором она продемонстрировала обнаженное тело. За сутки ролик набрал 4 млн просмотров на