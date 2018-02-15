Анастасия Волочкова собирается писать книгу о жизни на пуантах

Анастасия Волочкова опубликовала пост в Instagram, который заинтриговал ее подписчиков. В кадре оказалась очаровательная ножка балерины в пуантах, а к ней прилагалась подпись о том, что вся жизнь Анастасии проходит вот так – на пуантах. Танцовщица пообещала даже книгу написать об этом и включить в нее другие, не менее интересные подробности. По словам Насти, писательский процесс уже начался.

Такое сообщение воодушевило большинство фанатов звезды мирового балета. Они заявили, что с нетерпением будут ждать выхода книги. Другие поинтересовались, есть ли у Волочковой другие произведения, или «Жизнь на пуантах» ее будущий дебют, ведь в анонсе балерина указала, что пишет новую книгу. Это и навело их на мысль, что это будут не первые плоды ее писательских трудов.

Дарья Светозарова

Большая часть фанатов похвалили Настю за ее благое намерение. Однако не обошлось без едких комментариев. Скептически настроенные по отношению к литературным способностям балерины пользователи посоветовали ей не марать бумагу, а читать уже написанное сведущими людьми. Тем не менее, большинство комментаторов заявили, что ждут книгу и будут с удовольствием знакомиться с тем, как добивалась признания «бедная Настя». Лайками пост Волочковой отметили почти тысяча фолловеров.