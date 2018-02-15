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| | Анастасия Волочкова собирается писать книгу о жизни на пуантах

Анастасия Волочкова собирается писать книгу о жизни на пуантах

Сегодня, 14:03
Анастасия Волочкова опубликовала пост в Instagram, который заинтриговал ее подписчиков. В кадре оказалась очаровательная ножка балерины в пуантах, а к ней прилагалась подпись о том, что вся жизнь Анастасии проходит вот так – на пуантах. Танцовщица пообещала даже книгу написать об этом и включить в нее другие, не менее интересные подробности. По словам Насти, писательский процесс уже начался.

Анастасия Волочкова собирается писать книгу о жизни на пуантах

 

Такое сообщение воодушевило большинство фанатов звезды мирового балета. Они заявили, что с нетерпением будут ждать выхода книги. Другие поинтересовались, есть ли у Волочковой другие произведения, или «Жизнь на пуантах» ее будущий дебют, ведь в анонсе балерина указала, что пишет новую книгу. Это и навело их на мысль, что это будут не первые плоды ее писательских трудов.

Анастасия Волочкова собирается писать книгу о жизни на пуантах

 

Большая часть фанатов похвалили Настю за ее благое намерение. Однако не обошлось без едких комментариев. Скептически настроенные по отношению к литературным способностям балерины пользователи посоветовали ей не марать бумагу, а читать уже написанное сведущими людьми. Тем не менее, большинство комментаторов заявили, что ждут книгу и будут с удовольствием знакомиться с тем, как добивалась признания «бедная Настя». Лайками пост Волочковой отметили почти тысяча фолловеров.
Дарья Светозарова
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