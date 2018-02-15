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| | Дарья Донцова откровенно расскажет о перенесенной онкологии в шоу

Дарья Донцова откровенно расскажет о перенесенной онкологии в шоу

Сегодня, 13:49
Новой гостьей Леры Кудрявцевой в эфире шоу «Секрет на миллион» станет Дарья Донцова. Писательница расскажет телезрителям о победе над онкологией и посвятит в другие тайны своей жизни уже 17 февраля.

Дарья Донцова откровенно расскажет о перенесенной онкологии в шоу

 

Дарья Донцова впервые на всю страну расскажет о своей бурной молодости и личной жизни. Писательница в диалоге с телеведущей в ходе программы «Секрет на миллион» признается, что послужило причиной расставания со вторым мужем, и как после этого она снова нашла любовь. Королева детектива откровенно поведает о том, как писались ее первые романы в палате. Писательница в то время болела раком груди. Чтобы победить заболевание ей пришлось пройти несколько операций и более 15 курсов химиотерапии, но теперь она называет это удачей. Также в эфире шоу Дарью Донцову ожидает сюрприз: она встретится с человеком, с которым не общалась несколько десятков лет.

Узнать о тайнах королевы детектива можно будет 17 февраля.
Виктория Озерова
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