Дочь Волочковой, севшую на шею любовнику мамы, осуждают в сети

Многочисленные поклонники прославленной балерины Анастасии Волочковой выступили в адрес своей любимицы с критикой относительно её дочери по имени Арианда, которая уселась на шее у любовника балерины.

В официальном Instagram-аккаунте Волочковой появился очередной фотоотчёт, в котором она поделилась тем, как ей удалось отпраздновать День всех влюблённых. На обнародованных фотографиях фанаты заметили, что жилище балерина украсила разнообразными воздушными шариками и прочими украшениями, а для подчёркивания собственной красоты Анастасия вызвала профессионального стилиста на дом. Однако внимание фанатов балерины было сосредоточено отнюдь не на домашних украшениях, а на снимке, на котором дочь Волочковой сидела на шее у любимого мужчины мамы.

Александр Вест

По мнению поклонников Анастасии, видеть взрослую дочь на шее у любовника балерины является настоящим позором. Также многие подписчики заметили, что после таких семейных треугольников на ток-шоу впоследствии выясняется кто и от кого забеременел.