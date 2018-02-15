«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность
| | Дочь Волочковой, севшую на шею любовнику мамы, осуждают в сети

Дочь Волочковой, севшую на шею любовнику мамы, осуждают в сети

Сегодня, 13:44
Многочисленные поклонники прославленной балерины Анастасии Волочковой выступили в адрес своей любимицы с критикой относительно её дочери по имени Арианда, которая уселась на шее у любовника балерины.

Дочь Волочковой, севшую на шею любовнику мамы, осуждают в сети

 

В официальном Instagram-аккаунте Волочковой появился очередной фотоотчёт, в котором она поделилась тем, как ей удалось отпраздновать День всех влюблённых. На обнародованных фотографиях фанаты заметили, что жилище балерина украсила разнообразными воздушными шариками и прочими украшениями, а для подчёркивания собственной красоты Анастасия вызвала профессионального стилиста на дом. Однако внимание фанатов балерины было сосредоточено отнюдь не на домашних украшениях, а на снимке, на котором дочь Волочковой сидела на шее у любимого мужчины мамы.

Дочь Волочковой, севшую на шею любовнику мамы, осуждают в сети

 

По мнению поклонников Анастасии, видеть взрослую дочь на шее у любовника балерины является настоящим позором. Также многие подписчики заметили, что после таких семейных треугольников на ток-шоу впоследствии выясняется кто и от кого забеременел.
Александр Вест
Новости по теме
Дочь Анастасии Волочковой оказалась пластичнее матери
Дочь Анастасии Волочковой оказалась пластичнее матери

Дочь известной российской балерины Анастасии Волочковой Ариадна оказалась пластичнее и грациознее, нежели её мать. Так отмечают поклонники, которые видели, как

Фанатов поразила красота мамы Анастасии Волочковой
Фанатов поразила красота мамы Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова побывала в Санкт-Петербурге, где ей необходимо было исполнить роль в спектакле «Леди» на сцене ДК им. Ленсовета. Оказать поддержку

8-летняя дочь Волочковой носит туфли на шпильке
8-летняя дочь Волочковой носит туфли на шпильке

8-летняя дочь знаменитой балерины Анастасии Волочковой, Ариадна, несмотря на столь юный возраст, уже носит туфли на шпильке, таким образом, звездная мама

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости