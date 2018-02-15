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| | Влад Соколовский рискнул жизнью с Ритой Дакотой на горе Агунг

Влад Соколовский рискнул жизнью с Ритой Дакотой на горе Агунг

Сегодня, 13:39
Известные супруги-музыканты Рита Дакота и Влад Соколовский в данный момент отдыхают на Бали, где их жизнь подверглась реальному риску, из-за чего многочисленные фанаты звёздной пары стали переживать за судьбу своих кумиров из-за проснувшегося вулкана.

Влад Соколовский рискнул жизнью с Ритой Дакотой на горе Агунг

 

В официальном Instagram-аккаунте Влада Соколовского появились фотографии, на которых он позирует на фоне проснувшегося вулкана с весьма воинственным видом. Многие фанаты поразились мужеству певца, который не побоялся остаться в опасной близости с горой под названием Агунг, из которой в атмосферу вследствие проснувшегося вулкана попало огромное облако пыли. Помимо самих артистов, на острове также отдыхает и их маленькая дочка, за сохранность которой в данный момент переживают многие поклонники звёздной пары.

Влад Соколовский рискнул жизнью с Ритой Дакотой на горе Агунг

 

Однако Рита Дакота заметила, что в связи с активной деятельностью вулкана им всё же пришлось предпринять некоторые меры, переехав на южную часть острова. По словам певицы, несколькими днями ранее они хотели отправиться на покорение горы, не подозревая о том, что вулкан может проснуться.
Александр Вест
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