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| | Поклонники ополчились на Малахова за церковное селфи

Поклонники ополчились на Малахова за церковное селфи

Сегодня, 13:34
Знаменитый телеведущий Андрей Малахов поздравил поклонников с большим церковным праздником Сретения Господня, который православные христиане отмечают 15 февраля. Свое поздравление шоумен сопроводил селфи, сделанным в храме вместе с одним из юных священнослужителей.

Поклонники ополчились на Малахова за церковное селфи

 

Снимок мгновенно вызвал бурю комментариев фанатов Малахова. Одни принялись поздравлять ведущего «Прямого эфира» в ответ. Другие начали благодарить шоумена за его доброту и отзывчивость, которыми он сопровождает свою профессиональную деятельность и призывать на него Божье благословение. Подписчики из Красноярска решили воспользоваться возможностью и попросить Андрея сделать программу про экологическую ситуацию в городе и крае, который буквально задыхается от смога.

Однако не все были настроены так благожелательно. Часть фанатов ополчилась на Малахова за церковное селфи. Они заявили, что в храме нужно молиться, а не позировать для фотокамер, и уж тем более не фотографировать самого себя. По их словам, это оскорбляет Господа и остальных верующих, молящихся во время праздничной службы. Еще одна группа фанатов вступилась за Андрея. Они сочли, что ни в чем плохом ведущий не замешан, ведь селфи сделано уже после богослужения.

Всего пост оценили более 13 тысяч поклонников шоумена. С момента публикации прошло всего несколько минут.
Дарья Светозарова
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