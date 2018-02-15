Даша Пынзарь устроила в своем магазине распродажу любовных шариков

Бывшая участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь вплотную занялась бизнесом. Девушке принадлежит целая сеть брендовых магазинов и салонов, также у нее налажены сбыт через интернет-площадки. По случаю Дня Всех Влюбленных в московском магазине бывшей «домоседки» была объявлена акция, которая получила такой успех, что ее решено было продлить и на следующий день. Ажиотаж среди покупателей вызвали не только скидки на любовные шары, но и то обстоятельство, что Даша подбирала их для каждого клиента лично.

Дарья Светозарова

Фотография, на которой Пынзарь стоит среди розовых и пунцовых шаров-сердец, сразу заинтересовала подписчиков знаменитости в Instagram. Они начали поздравлять экс-участницу телестройки с прошедшим праздником и попутно интересоваться, как оформить заказ в ее магазине. Многим понравился костюм девушки, и они решили выяснить, можно ли и его приобрести в торговом заведении Дарьи. На все вопросы Даша отвечала сразу и делала это обстоятельно. Она дала адреса всех точек, которые интересовали подписчиков из разных городов, а также указала электронные адреса интернет-магазинов.Некоторых заинтересовало, почему на снимке не видно никого из покупателей. Они тут же съязвили, что в магазин никак не удается никого заманить. Однако Дарья без доли ответного сарказма пояснила, что фото делают в то время, как магазин закрыт для посещения. Всего снимок оценили более восьми тысяч фолловеров. Изъявили желание побеседовать с Пынзарь более 60 фанатов и потенциальных клиентов.