«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность
| | Юлия Пересильд и Алексей Учитель развивают способности дочерей

Юлия Пересильд и Алексей Учитель развивают способности дочерей

Сегодня, 13:09
В прошлом году журналистам наконец удалось узнать, что Юлия Пересильд и Алексей Учитель воспитывают общих дочек Машу и Аню. Родители поделились информацией о талантах своих дочерей, рассказав об их увлечениях.

Юлия Пересильд и Алексей Учитель развивают способности дочерей

 

По словам известного режиссёра, старшая дочь всерьёз увлечена танцами, в чём у неё проявляются довольно яркие способности и талант, несмотря на то, что заниматься ими она начала сравнительно недавно. Счастливый отец Алексей Учитель считает, что когда Анна подрастёт, она сможет стать артисткой профессионального уровня. Родители отметили, что их дочери растут любознательными, а также проявляют значительные успехи в обучении и развитии.

По словам Пересильд, их четырёхлетняя дочь Маша поражает своими успехами в теннисе, который оказался для неё любимым увлечением. Режиссёр отметил, что с его дочкой профессионально занимается тренер, которая поведала о наличии у Марии серьёзных задатков профессиональной спортсменки. В данный момент родители - Юлия Пересильд и Алексей Учитель - не спешат торопить события, лишь наставляя дочек на их пути.
Александр Вест
Новости по теме
Алексей Учитель и Юлия Пересильд показали своих детей
Алексей Учитель и Юлия Пересильд показали своих детей

Долгое время Юлия Пересильд не делилась с общественностью информацией о том, кто же является отцом двух её маленьких дочерей – Анны и Марии. Однако, буквально

Юлия Пересильд рассказала правду об отце своих дочерей
Юлия Пересильд рассказала правду об отце своих дочерей

Юлия Пересильд рассказала правду об отце своих дочерей. Неожиданно изумленным фанатам открылось, что отцом детей знаменитости является кинорежиссер Алексей

65-летний режиссер Алексей Учитель бросил жену ради Юлии Пересильд
65-летний режиссер Алексей Учитель бросил жену ради Юлии Пересильд

Наверно не найдется ни одного человека в российской богеме, кто бы ни знал о 10-летнем романе известного режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости