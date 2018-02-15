Юлия Пересильд и Алексей Учитель развивают способности дочерей

В прошлом году журналистам наконец удалось узнать, что Юлия Пересильд и Алексей Учитель воспитывают общих дочек Машу и Аню. Родители поделились информацией о талантах своих дочерей, рассказав об их увлечениях.

Александр Вест

По словам известного режиссёра, старшая дочь всерьёз увлечена танцами, в чём у неё проявляются довольно яркие способности и талант, несмотря на то, что заниматься ими она начала сравнительно недавно. Счастливый отец Алексей Учитель считает, что когда Анна подрастёт, она сможет стать артисткой профессионального уровня. Родители отметили, что их дочери растут любознательными, а также проявляют значительные успехи в обучении и развитии.По словам Пересильд, их четырёхлетняя дочь Маша поражает своими успехами в теннисе, который оказался для неё любимым увлечением. Режиссёр отметил, что с его дочкой профессионально занимается тренер, которая поведала о наличии у Марии серьёзных задатков профессиональной спортсменки. В данный момент родители - Юлия Пересильд и Алексей Учитель - не спешат торопить события, лишь наставляя дочек на их пути.