Анна Седокова рассорила фанатов совместным фото с новым кавалером

Певица Анна Седокова решила порадовать поклонников новым фотоснимком с молодым человеком. К фотографии она присовокупила поздравительный комментарий своим друзьям и подписчикам по случаю прошедшего Дня святого Валентина.

Дарья Светозарова

У фанатов сразу созрел вопрос – что же за мужчина обнимает популярную исполнительницу и по совместительству мать троих детей. Многие решили, что это новый возлюбленный девушки, ведь не стала бы она иначе публиковать совместный снимок и писать рядом с ним поздравления с Днем Всех Влюбленных. Часть из фолловеров сразу принялись искать в новом ухажере Анны сходство с ее младшим ребенком Гектором, и таки нашли его. Другие же возмутились подобным предположениям и заявили, что прекрасно известно, кто отец Гектора и не нужно искать общие черты в облике мальчика с чужим пока для него человеком.За взаимными препирательствами поклонники даже не оценили образ певицы. Гораздо больше их интересовало, являются ли парой изображенные на фотографии люди. Далее дело перешло на выяснение портрета личности исполнительницы. Некоторые подписчики попытались убедить оппонентов, что Седокова скоро вновь станет мамой, а отцом будет ее новый молодой человек. Остальные не возражали, но в то же время подчеркнули, что если и так, то ничего в этом предосудительного нет, а певица имеет право обрести женское счастье. Почти 12 тысяч фанатов поставили под постом лайки. Примерно сорок человек высказали свое отношение к публикации.