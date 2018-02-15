«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность
| | Анна Седокова рассорила фанатов совместным фото с новым кавалером

Анна Седокова рассорила фанатов совместным фото с новым кавалером

Сегодня, 13:19
Певица Анна Седокова решила порадовать поклонников новым фотоснимком с молодым человеком. К фотографии она присовокупила поздравительный комментарий своим друзьям и подписчикам по случаю прошедшего Дня святого Валентина.

Анна Седокова рассорила фанатов совместным фото с новым кавалером

 

У фанатов сразу созрел вопрос – что же за мужчина обнимает популярную исполнительницу и по совместительству мать троих детей. Многие решили, что это новый возлюбленный девушки, ведь не стала бы она иначе публиковать совместный снимок и писать рядом с ним поздравления с Днем Всех Влюбленных. Часть из фолловеров сразу принялись искать в новом ухажере Анны сходство с ее младшим ребенком Гектором, и таки нашли его. Другие же возмутились подобным предположениям и заявили, что прекрасно известно, кто отец Гектора и не нужно искать общие черты в облике мальчика с чужим пока для него человеком.

За взаимными препирательствами поклонники даже не оценили образ певицы. Гораздо больше их интересовало, являются ли парой изображенные на фотографии люди. Далее дело перешло на выяснение портрета личности исполнительницы. Некоторые подписчики попытались убедить оппонентов, что Седокова скоро вновь станет мамой, а отцом будет ее новый молодой человек. Остальные не возражали, но в то же время подчеркнули, что если и так, то ничего в этом предосудительного нет, а певица имеет право обрести женское счастье. Почти 12 тысяч фанатов поставили под постом лайки. Примерно сорок человек высказали свое отношение к публикации.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Анна Седокова рассказала, почему не показывает сына Гектора
Анна Седокова рассказала, почему не показывает сына Гектора

Популярная певица и многодетная мать Анна Седокова откровенно призналась своим поклонникам, почему же до сих пор не показала своего младшего сына Гектора. Пока

Анна Седокова удивила поклонников новым имиджем
Анна Седокова удивила поклонников новым имиджем

Певица Анна Седокова снова удивила поклонников. В этот раз звезда разместила на своей странице в Instagram снимок с новым имиджем.

Анна Седокова показала личное фото с новым возлюбленным
Анна Седокова показала личное фото с новым возлюбленным

Знаменитая певица Анна Седокова выложила новенькие фотоснимки, где звезду обнимает ее новый возлюбленный Сергей Гуманюк. Романтичный снимок рассказывает о том,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости