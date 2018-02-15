Ирена Понарошку рассказала, как отучить ребенка паниковать из-за малейшей царапины

Российская телеведущая Ирена Понарошку поделилась настоящим лайфхаком на тему того, как следует воспитывать детей и что делать для того, чтобы чада перестали из-за любой малейшей царапины закатывать панику. По словам ведущей, следует хотя бы один раз попробовать устроить показную панику в разы сильнее, чем у своего чада.

Николай Офицеров

Как известно, у девушки растет 6-летний сын Серафим и, как признается молодая мама, ее сын паникует каждый раз, когда получает малейшую ссадину или царапину. Все это превращается в настоящую драму и справиться с этим Ирене никак не удавалось.», - признается Ирена.Звезда признается, что однажды ей посчастливилось познакомиться со знающим свое дело экспертом, которая посоветовала ей достаточно парадоксальную методику, суть которой заключалась в том, чтобы паниковать в такие моменты значительно сильнее ребенка.», - заявила Понарошку.