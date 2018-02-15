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| | Ирена Понарошку рассказала, как отучить ребенка паниковать из-за малейшей царапины

Ирена Понарошку рассказала, как отучить ребенка паниковать из-за малейшей царапины

Вчера, 22:20
Российская телеведущая Ирена Понарошку поделилась настоящим лайфхаком на тему того, как следует воспитывать детей и что делать для того, чтобы чада перестали из-за любой малейшей царапины закатывать панику. По словам ведущей, следует хотя бы один раз попробовать устроить показную панику в разы сильнее, чем у своего чада.

Ирена Понарошку рассказала, как отучить ребенка паниковать из-за малейшей царапины

 

Как известно, у девушки растет 6-летний сын Серафим и, как признается молодая мама, ее сын паникует каждый раз, когда получает малейшую ссадину или царапину. Все это превращается в настоящую драму и справиться с этим Ирене никак не удавалось.

«Меня это немного бесило, ведь все-таки он пацан, а шрамы украшают мужчину и так далее. Мы всегда на все его охи и ахи по поводу очередного заусенца обращали внимание в духе «соберись тряпка». Это вопрос никак не решало и помогало лишь в краткосрочной перспективе», - признается Ирена.

Звезда признается, что однажды ей посчастливилось познакомиться со знающим свое дело экспертом, которая посоветовала ей достаточно парадоксальную методику, суть которой заключалась в том, чтобы паниковать в такие моменты значительно сильнее ребенка.

«Я попробовала всего раз и получилось сразу! Как только случилось очередное ЧП я начала звонить в скорую, рвать на себе волосы, ползать вокруг Серафима на корточках и разглядывать травму с фонариком телефона, звать папу на помощь, спрашивать, нужно ли ему обезболивающее и тому подобные вещи. Серафим тут же успокаивался и сказал мне, чтобы я пришла в себя, ведь ничего страшного не произошло», - заявила Понарошку.
Николай Офицеров
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