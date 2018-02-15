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| | Райан Рейнольдс удивил фанатов подарком для Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс удивил фанатов подарком для Блейк Лайвли

Сегодня, 12:35
Всемирно известный голливудский актёр Райан Рейнольдс в очередной раз сумел поразить фанатов своей изобретательностью, обнародовав снимок весьма необычного подарка, который он преподнёс своей любимой супруге Блейк Лайвли.

Райан Рейнольдс удивил фанатов подарком для Блейк Лайвли

 

В официальном Instagram-аккаунте Рейнольдса появилась публикация, на которой он продемонстрировал праздничный подарок, предназначенный его любимой супруге Блейк Лайвли, который актёр сделал в честь Дня всех влюблённых. На фото изображён Райан в очках, держащий в руках праздничный торт, украшенный ломтиками фруктов. По словам Рейнольдса, торт он испёк собственными руками в знак любви к своей очаровательной жене. Однако, и в этот раз актёр продемонстрировал своё отменное чувство юмора, заявив, что глазурь, которой покрыт торт, на самом деле является клеем, так как он не очень-то смыслит в искусстве выпекания кондитерских изделий.

Райан Рейнольдс удивил фанатов подарком для Блейк Лайвли

 

В комментариях Райана похвалили за изобретательность и заметили, что Лайвли очень повезло иметь такого заботливого и остроумного супруга, с которым никогда не бывает скучно и одиноко.
Александр Вест
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