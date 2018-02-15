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| | Поклонники раскритиковали странный стиль Ким Кардашьян

Поклонники раскритиковали странный стиль Ким Кардашьян

Сегодня, 12:18
С каждым годом Ким Кардашьян изобретает все новые необычные образы, которые подвергают в шок ценителей моды. На этот раз знаменитость сравнили с «клоуном», за нелепую разноцветную одежду.

Поклонники раскритиковали странный стиль Ким Кардашьян

 

Американские папарацци сфотографировали Ким Кардашьян в Калабасасе, куда знаменитости приехала на шоппинг. Светская львица прогуливалась в одиночестве, что может себе позволить очень редко. Снимки моментально разлетелись во все социальные сети, где поклонники Ким стали обсуждать новый наряд знаменитости.

Многие не поняли, зачем на короткий топ было надевать теплую шубу, и зачем Ким под каблуки носит объёмные спортивные штаны. При этом нашлись и такие поклонники, которые каждый выход Ким считают примером для подражания.
Светлана Славянская
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