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| | Виктория Дайнеко столкнулась с проблемами на работе из-за ребенка

Виктория Дайнеко столкнулась с проблемами на работе из-за ребенка

Вчера, 21:40
Популярная певица Виктория Дайнеко, наконец, объяснила фанатам, почему в последнее время не слышно о ее творческих успехах. Дело в том, что два года назад артистка стала мамой, и забота о малыше отнимает очень много времени.

Виктория Дайнеко столкнулась с проблемами на работе из-за ребенка

 

Исполнительница старается радовать поклонников новыми песнями и клипами, но это случается очень редко. Некоторые подписчики Вики жалуются, что она пропала с их «радаров», многие уверены, что Дайнеко решила прекратить творческую деятельность, но последний пост знаменитости развеял их опасения. «Я с вами! Я никуда не пропала и никогда о вас не забываю!», - пишет певица. Ограничиваться одними словами звезда не собирается. Артистка анонсировала свой новый альбом, который в ближайшее время представит фолловерам.

Дайнеко подчеркивает, что занимается музыкой не ради престижных наград, а ради любви зрителей. В свою очередь она также признается им в любви, благодарит за терпение и обещает много приятных сюрпризов. По словам Виктории, ее малыш становится все взрослее, а это означает немного больше свободного времени для творчества.
Дарья Светозарова
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