Актер из сериала на НТВ дал участнику проекта "Ты супер!" ценный совет

Киноактер вошел в группу поддержки молодого певца. На сцене Вандышев исполнил композицию под названием Nature Boy, которая, в свое время была исполнена Джорджем Бэнсоном и Фрэнком Синатрой.
«Я был уверен в том, что пришел на детский конкурс, однако вижу перед собой настоящего мужчину. Богдан в жизни столкнулся со столькими бедами, но сумел пройти через все испытания с честью. Он сейчас живет полноценной жизнью, поет и выступает на сцене одного из крупнейших проектов страны. В очередной раз Богдан доказывает нам, что если верить в себя, пахать, думать своей головой, то все становится возможным», - заявил актер, делясь впечатлениями от его выступления.
Васильев также дал своему протеже несколько полезных советов. В первую очередь, Богдану следует продолжать упорно работать и не бояться в жизни абсолютно ничего.