Актер из сериала на НТВ дал участнику проекта "Ты супер!" ценный совет

Российский актер Антон Васильев побывал на съемочной площадке вокального конкурса «Ты супер!», где встретился с Богданом Вандышевым – одним из участников второго сезона шоу, а также большим поклонником сериала «Невский», где Васильев по совместительству исполнил главную роль.

Николай Офицеров

Киноактер вошел в группу поддержки молодого певца. На сцене Вандышев исполнил композицию под названием Nature Boy, которая, в свое время была исполнена Джорджем Бэнсоном и Фрэнком Синатрой.», - заявил актер, делясь впечатлениями от его выступления.Васильев также дал своему протеже несколько полезных советов. В первую очередь, Богдану следует продолжать упорно работать и не бояться в жизни абсолютно ничего.