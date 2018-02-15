«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность
| | Актер из сериала на НТВ дал участнику проекта "Ты супер!" ценный совет

Актер из сериала на НТВ дал участнику проекта "Ты супер!" ценный совет

Сегодня, 12:14
Российский актер Антон Васильев побывал на съемочной площадке вокального конкурса «Ты супер!», где встретился с Богданом Вандышевым – одним из участников второго сезона шоу, а также большим поклонником сериала «Невский», где Васильев по совместительству исполнил главную роль.

Актер из сериала на НТВ дал участнику проекта "Ты супер!" ценный совет

 

Киноактер вошел в группу поддержки молодого певца. На сцене Вандышев исполнил композицию под названием Nature Boy, которая, в свое время была исполнена Джорджем Бэнсоном и Фрэнком Синатрой.

«Я был уверен в том, что пришел на детский конкурс, однако вижу перед собой настоящего мужчину. Богдан в жизни столкнулся со столькими бедами, но сумел пройти через все испытания с честью. Он сейчас живет полноценной жизнью, поет и выступает на сцене одного из крупнейших проектов страны. В очередной раз Богдан доказывает нам, что если верить в себя, пахать, думать своей головой, то все становится возможным», - заявил актер, делясь впечатлениями от его выступления.

Васильев также дал своему протеже несколько полезных советов. В первую очередь, Богдану следует продолжать упорно работать и не бояться в жизни абсолютно ничего.
Николай Офицеров
Новости по теме
Российский актер Сергей Петров оказался на съемочной площадке с Люком Бессоном
Российский актер Сергей Петров оказался на съемочной площадке с Люком Бессоном

Фильм Люка Бессона под названием «Анна» может заинтересовать некоторых российских зрителей не только из-за имени знаменитого режиссера, но также из-за того,

Вышел трейлер нового сериала «Табу» Тома Харди и Ридли Скотта
Вышел трейлер нового сериала «Табу» Тома Харди и Ридли Скотта

Телеканал FX разместил в Сети трейлер сериала «Табу», главную роль в котором исполнил актер Том Харди. За несколько дней ролик собрал 700 тыс. просмотров на

Актер сериала «Клуб» Алексей Янин впервые пришел в себя после комы
Актер сериала «Клуб» Алексей Янин впервые пришел в себя после комы

Актер А. Янин пребывает в вегетативном состоянии, об этом проинформировала супруга пострадавшего. После того, как Янин пережил инсульт, и врачи провели ему

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости