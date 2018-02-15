В Сети появилось фото Ким Карадшьян 21-летней давности

Глава семейства Кардашьян Крис Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram фотографию 21-летней давности, на которой она запечатлена со своими детьми Ким, Кендалл и Кайли.

Домбровский Сергей

Данный снимок сделан в 1997 году. По словам пользователей, на фото Ким Кардашьян абсолютно не похожа на себя нынешнюю. По мнению поклонников, внешность модели претерпела разительных перемен и узнать ее не представляется возможным. За один день новая публикация Крис Дженнер набрала более 680 тысяч отметок «Нравится». Юзеры активно комментируют фотографию. Подписчики говорят, что Ким Кардашьян выглядела не так, как сейчас.Некоторые фанаты назвали внешность американской ведущей привлекательной. С ними не соглашаются критики. По мнению многих пользователей, у Ким Кардашьян чересчур большие щеки для столь юного возраста и ей следовало придерживаться диеты, дабы не набирать избыточной массы тела. Многие сошлись во мнении о том, что звезда выглядит естественнее без макияжа.