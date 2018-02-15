Певица Дакота после отпуска с Соколовским: Вместо райского отдыха встретились с адским угаром

Популярная певица Рита Дакота с мужем Владом Соколовским и новорождённой дочкой, отправившись на Бали, оказались в опасности. Их вилла была окутана дымом.

Дарья Пышняк

Участница талант-шоу «Фабрика звёзд» Маргарита Герасимович поделилась своими недавно пережитыми переживаниями, которые она перенесла со своей новорожденной доченькой Мией.Отправляясь на отдых знаменитости были уверены - ничто не предвещало беды. Родственники, оставив молодую маму с ребёнком на вилле, отправились к горячим источникам. В это время подожгли рисовые поля. Дым очень быстро распространился по округе и не минул и усадьбу, где отдыхали Рита Дакота с дочуркой.Смог так быстро распространялся по комнатам, что Дакота даже не смогла понять, что произошло. К счастью, дым так же быстро выветрился и здоровью ребёнка и мамы больше ничего не угрожало. Но на тот момент певица пережила огромный стресс. Она ещё никогда себя не чувствовала такой беспомощной, тем более будучи ответственной за жизнь собственного ребёнка.