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| | Певица Дакота после отпуска с Соколовским: Вместо райского отдыха встретились с адским угаром

Певица Дакота после отпуска с Соколовским: Вместо райского отдыха встретились с адским угаром

Вчера, 22:40
Популярная певица Рита Дакота с мужем Владом Соколовским и новорождённой дочкой, отправившись на Бали, оказались в опасности. Их вилла была окутана дымом.

Певица Дакота после отпуска с Соколовским: Вместо райского отдыха встретились с адским угаром

 

Участница талант-шоу «Фабрика звёзд» Маргарита Герасимович поделилась своими недавно пережитыми переживаниями, которые она перенесла со своей новорожденной доченькой Мией.

Отправляясь на отдых знаменитости были уверены - ничто не предвещало беды. Родственники, оставив молодую маму с ребёнком на вилле, отправились к горячим источникам. В это время подожгли рисовые поля. Дым очень быстро распространился по округе и не минул и усадьбу, где отдыхали Рита Дакота с дочуркой.

Смог так быстро распространялся по комнатам, что Дакота даже не смогла понять, что произошло. К счастью, дым так же быстро выветрился и здоровью ребёнка и мамы больше ничего не угрожало. Но на тот момент певица пережила огромный стресс. Она ещё никогда себя не чувствовала такой беспомощной, тем более будучи ответственной за жизнь собственного ребёнка.
Дарья Пышняк
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