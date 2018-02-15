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| | «Ощути любовь на вкус»: Ольга Бузова провела День Валентина с йогуртом

«Ощути любовь на вкус»: Ольга Бузова провела День Валентина с йогуртом

Сегодня, 13:38
Ольга Бузова зарабатывает на жизнь тем, что ведёт шоу, даёт концерты, играет в кино, шьёт одежду, а также рекламирует разные товары. Претензии у хейтеров есть по всем из этих пунктов, однако особо они уделяют внимание последнему, считая, что Ольга Бузова несколько перегибает палку, в частности, с количеством.

«Ощути любовь на вкус»: Ольга Бузова провела День Валентина с йогуртом

 

Последний пост в Instagram артистки также имеет рекламный характер. Девушка, сидя в кровати в коротком чёрном халатике, пробует йогурт, рассказывая в подписи к нему, что чувствует настоящую нежность и чуть ли не любовь. Интернет-пользователи сделали выводы, что Ольга Бузова даже День Святого Валентина провела в компании не с молодым человеком, а с рекламируемым продуктом. Подписчики также попросили перестать рассказывать так часто именно про этот продукт, подчеркнув, что его в Instagram слишком много, потому очередная реклама «раздражает».

Фанаты поинтересовались, куда делся таинственный кавалер, который уже вроде бы появился у Ольги Бузовой. По их мнению, если бы он действительно был, то не дал бы артистке даже в праздничные дни снимать рекламу. Интернет-пользователи подчеркнули, что Ольга Бузова переборщила с такой своей работой, тем более, что это далеко не лучшее из того, чем она могла бы заниматься.

Раздражение вызвало и само исполнение рекламы. Интернет-пользователи заявили, что получилось достаточно «наигранно». Лицо же на снимке, по мнению многих, было сильно обработано в графическом редакторе. «Олечка, ну, не позорься так-то, а», - попросила одна подписчица, подчёркивая, что применение фотошопа именно в этом кадре было заметно очень явно. Также интернет-пользователи раскритиковали то, что на снимке у Бузовой были длинные прямые волосы. По мнению поклонников, они больше всего напоминали «пакли», которые популярной исполнительнице совершенно не пошли.

Некоторые в фотографии нашли также сходство с Анастасией Костенко, супругой футболиста Дмитрия Тарасова, бывшего мужа Ольги Бузовой. Это дало повод думать, что певица не забыла о прошлой любви, некоторым образом решив в очередной раз поностальгировать. Однако другие в этом засомневались, подчеркнув, что вроде бы прошло достаточно времени с момента разрыва, да и Ольга Бузова вроде бы обрела некое душевное спокойствие, хотя бы относительное.

Ирина Летинская
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