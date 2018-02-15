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| | Ксения Собчак рассказала о своем побеге со свадьбы с миллиардером

Ксения Собчак рассказала о своем побеге со свадьбы с миллиардером

Сегодня, 12:06
Российская ведущая Ксения Собчак в 2005 году чуть не связала свою жизнь с миллиардером Александром Шустеровичем. Любовники даже заказали свадебное платье, но до торжественной церемонии дело не дошло.

Ксения Собчак рассказала о своем побеге со свадьбы с миллиардером

 

По словам Собчак, она задумалась над своей дальнейшей участью и не захотела такой жизни. Журналистке не нравится регулярно посещать дачу в Сен-Тропе, общаться с женщинами из соседних роскошных вилл, разговаривать о любовницах бизнесменов и прочих бесполезных новостях. Ксения Собчак хотела сниматься, ей нравилось ставить перед собой цели и добиваться желаемого самостоятельно. Когда есть богатый муж, можно вести праздный образ жизни, купаться в роскоши и ни о чем не думать. Ведущей не нравится такое существование, поскольку уже через несколько месяцев ей надоест вся эта суета и однообразие.

Ксения Собчак долго находилась в тени своего отца, но в последнее время журналистка завоевала огромную популярность. Сейчас телеведущая претендует в России на президентское кресло. Политологи называют шансы Ксении Собчак на успех в выборах минимальными. Однако подобные прогнозы не расстраивают журналистку, а делают более настойчивой. Пользователи раскритиковали признание Собчак. По мнению юзеров, сниматься в шоу «Дом-2» это занятие еще более однообразное, чем жить с миллиардером.
Домбровский Сергей
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