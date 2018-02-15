Анну Седокову обижают критика ее творчества

Анна Седокова расстроилась, увидев комментарий музыкального обозревателя, имя которого она не называет. Журналисты считают, что звезда так и не исполнила ни одной запоминающейся песни после ухода из нашумевшей группы «ВИА Гра».

Петр Иванов

Седокова с горечью заявляет, что на одном из музыкальных сайтов критик назвал ее альбом "отстоем". Так же добавил, что Анне пора уже прекращать петь свои композиции и купить у кого-то качественный хит. "Я долго печалилась", – рассказывает Анна. И делится тем как часто на радио ей предлагают петь что то попроще, и более запоминающееся, тогда будет успех и ее композицию поставят на радио. Однако Седокова уверена, что не все так плохо, и как только она выходит на сцену и видит как поклонники поют ее песни в унисон, все переживания тут же проходят.Альбом Анны Седоковой «На воле» в течении двух первых дней после премьеры расположился на втором месте в российском iTunes.