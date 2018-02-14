Режиссер «Коллектора» снял короткометражку с Семеном Трескуновым под названием «Экстремист»

Молодой актер Семен Трескунов сыграл школьника в короткометражном фильме «Экстремист» режиссера Алексея Красовского. Премьера фильма состоялась в YouTube вчера, 13 февраля.

Татьяна Преображенская

Фильм длится всего семь минут и играют в нем лишь два актера: Семен Трескунов, в роли школьника, и Евгения Дмитриева, в роли директора школы. Директор встречается с юным «бунтарем» и начинает «отчитывать» парня за то, что тот недавно посещал митинг. Директрисса заявила школьнику, что подобное поведение ни к чему хорошему не приведет.Режиссер признался, что историю он подсмотрел, а главного героя выдумал. В этом Алексею весьма помог Трескунов, так как сценарий писался для юного актера. Красовский отметил, что планирует снять с участием Семена и полнометражную картину. Отметим, что короткометражка в YouTube собрала около 8000 просмотров за один день.