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| | Режиссер «Коллектора» снял короткометражку с Семеном Трескуновым под названием «Экстремист»

Режиссер «Коллектора» снял короткометражку с Семеном Трескуновым под названием «Экстремист»

Вчера, 23:24
Молодой актер Семен Трескунов сыграл школьника в короткометражном фильме «Экстремист» режиссера Алексея Красовского. Премьера фильма состоялась в YouTube вчера, 13 февраля. 

 

Режиссер «Коллектора» снял короткометражку с Семеном Трескуновым под названием «Экстремист»

 

Фильм длится всего семь минут и играют в нем лишь два актера: Семен Трескунов, в роли школьника, и Евгения Дмитриева, в роли директора школы. Директор встречается с юным «бунтарем» и начинает «отчитывать» парня за то, что тот недавно посещал митинг. Директрисса заявила школьнику, что подобное поведение ни к чему хорошему не приведет.


Режиссер признался, что историю он подсмотрел, а главного героя выдумал. В этом Алексею весьма помог Трескунов, так как сценарий писался для юного актера. Красовский отметил, что планирует снять с участием Семена и полнометражную картину. Отметим, что короткометражка в YouTube собрала около 8000 просмотров за один день.
Татьяна Преображенская
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