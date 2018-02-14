Никос Сафронов не имеет отношения к покупке доли в квартире Джигарханяна

Актер Армен Джигарханян и его экс-жена пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская развелись, но до сих пор обсуждаются вопросы о их расставании. Данную тему в очередной раз осветили в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят», но уже с имущественной стороны.

Домбровский Сергей

По мнению правозащитника, отстаивающего интересы Джигарханяна, долю актера в квартире на Арбате, которую поделили после прекращения отношений с экс-супругой режиссера Татьяной Власовой, продала Виталина Цыбалюк-Романовская и деньги присвоила. Покупателем части жилища якобы стал художник Никос Сафронов. Деятель искусства в прямом эфире на всю страну назвал эту информацию ложной. По словам Сафронова, он просто порекомендовал супругам привлечь к оформлению сделки хорошего специалиста, дабы впоследствии не возникало лишних вопросов.Виталина Цыбалюк-Романовская отрицает все обвинения в свой адрес. Пианистка рекомендует Джигарханяну и его представителям вести себя приличнее и подбирать выражения при разговоре. В противном случае экс-супруга подаст заявление в суд на актера за клевету. Споры о расставании Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна не утихают. На шоу присутствовала мать пианистки. По словам женщины, она приехала на передачу, чтобы защитить дочь, хотя страдает онкологическим заболеванием, нуждается лечении и покое.