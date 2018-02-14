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| | «Женщина-кошка»: Я никогда не делала пластические операции!

«Женщина-кошка»: Я никогда не делала пластические операции!

Вчера, 21:47
Светская львица шотландского происхождения Джоселин Вилденштейн сообщила, что никогда не изменяла внешность при помощи пластических операций. 50-летний жених 77-летней знаменитости также не понимает, почему его невесту называют в прессе «женщина-кошка».

«Женщина-кошка»: Я никогда не делала пластические операции!

 

Джоселин Вилденштейн, ставшая знаменитой благодаря своей необычной внешности, недавно прокомментировала свои пластические операции. По словам звезды, в ее внешность не было еще ни единого вмешательства пластического хирурга, а за особенности облика она благодарна своему швейцарскому происхождению.

По заявлению Вилденштейн, ей также досаждает то, что ее часто путают с французкой актрисой Бриджит Бардо. Это происходит постоянно, когда знаменитость появляется в любом французском ресторане.

50-летний жених женщины не может понять, почему его невесту в прессе окрестили прозвищем «женщина-кошка». По его мнению, 77-летняя Джоселин выглядит так же, как и на фото, сделанных 16 лет назад.
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