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| | Стефания Маликова с размахом отпраздновала 18-летие

Стефания Маликова с размахом отпраздновала 18-летие

Вчера, 21:41
Дочери известного российского композитора, начинающей модели Стефании Маликовой 13 февраля исполнилось 18 лет. Девушка пригласила друзей в шикарный московский ресторан, где очаровала публику роскошным платьем знаменитого дизайнера.

Стефания Маликова с размахом отпраздновала 18-летие

 

День Рождения Стефания Маликова отметила в ресторане в центре столицы. Модель блистала на празднике в наряде французского бренда Elie Saab. Стефания Маликова опубликовала фотографии с торжества на своей странице в Instagram. Пользователи неоднозначно отнеслись к данным снимкам. Одни назвали девушку замечательной и пожелали ей достижения всех поставленных перед собой целей. Другие посчитали платье отвратительным, а виновницу торжества чересчур заносчивой.

Стефания Маликова с размахом отпраздновала 18-летие

 

Нашлись поклонники, которые посвятили Стефании Маликовой стихи. Юзеры пожелали имениннице расцветать, словно розе, получать желаемое и часто улыбаться, поскольку смех продляет жизнь и благотворно сказывается на здоровье человека. Поскольку дочь музыканта родилась накануне Дня Святого Валентина, даму сразу же поздравили и с этим праздником.
Домбровский Сергей
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