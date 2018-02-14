Стефания Маликова с размахом отпраздновала 18-летие

Дочери известного российского композитора, начинающей модели Стефании Маликовой 13 февраля исполнилось 18 лет. Девушка пригласила друзей в шикарный московский ресторан, где очаровала публику роскошным платьем знаменитого дизайнера.

День Рождения Стефания Маликова отметила в ресторане в центре столицы. Модель блистала на празднике в наряде французского бренда Elie Saab. Стефания Маликова опубликовала фотографии с торжества на своей странице в Instagram. Пользователи неоднозначно отнеслись к данным снимкам. Одни назвали девушку замечательной и пожелали ей достижения всех поставленных перед собой целей. Другие посчитали платье отвратительным, а виновницу торжества чересчур заносчивой.

Домбровский Сергей

Нашлись поклонники, которые посвятили Стефании Маликовой стихи. Юзеры пожелали имениннице расцветать, словно розе, получать желаемое и часто улыбаться, поскольку смех продляет жизнь и благотворно сказывается на здоровье человека. Поскольку дочь музыканта родилась накануне Дня Святого Валентина, даму сразу же поздравили и с этим праздником.