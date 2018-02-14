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| | Священник из «Дома-2» Соломенцев оказался отцом троих детей

Священник из «Дома-2» Соломенцев оказался отцом троих детей

Вчера, 21:20
Священнослужитель Вальтер Соломенцев, который стал участником реалити-шоу «Дом-2», посетил программу «На самом деле». Он обвинил свою бывшую жену Галину в том, что она родила двух сыновей от другого мужчины, и третий ребенок также не имеет с ним родства.

Священник из «Дома-2» Соломенцев оказался отцом троих детей

 

Священнослужитель заявил, что его экс-супруга предоставляла интим-услуги за деньги, а его избивала. В прямом эфире обвиняемая в неверности женщина опровергла эти слова и заявила, что требует от бывшего мужа перестать распространять ложь и потребовала либо платить алименты на детей, либо отказаться от родительских прав на них.

Бывший «домосед» рассказал, что Галина в прошлом не была разборчива в связях, отсюда и его уверенность в том, что дети не являются ему родными по крови. ОН также поведал, что во время совместной жизни с ним девушка была не прочь выпить и пила даже в то время, когда кормила грудью детей. По версии Галины, экс-священник ей просто мстит за лишение себя сана, поскольку именно бывшая супруга сообщила куда нужно о его неподобающем для религиозного деятеля поведении.

В студии после появились защитники Вальтера. В их числе его пассия с телестройки Олеся Лисовская. По ее словам, рассказы Галины являются ложью, и она знает, что дважды супруга пыталась убить Соломенцева. Против Галины выступила даже ее родная мать – она заявила, что ее дочь всегда была лгуньей и иногда подвергалась со стороны матери побоям за свою ложь. Однако результаты ДНК подтвердили, что два сына Галины рождены от священника. Третий ребенок, которым она беременна, также от Соломенцева.
Дарья Светозарова
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