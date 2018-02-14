"Уберите детей от экранов": Новый клип Бузовой назвали "оружием массового поражения мозга"

На своей странице в Instagram телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала трейлер к новому клипу на собственную песню «WI FI», а также разместила ссылку, посоветовав подписчикам перейти по ней, чтобы посмотреть клип целиком. Возможно, знаменитость рассчитывала получить очередную порцию комплиментов, тем более, что она отметила, что сейчас она сама просто влюблена в этот клип. Но пользователи забросали ее разочарованными комментариями. В частности, Ольге попеняли на полное отсутствие пластики в движениях, а также смысла в видео, которое, ко всему прочему, еще и оказалось непоследовательным.

Танцы Бузовой тоже подверглись жесткой критике, подписчики отметили, что танцевать она так и не научилась, более того - постоянное повторяющееся из клипа в клип «фирменное» движение с приседаниями просто довело зрителей до бешенства. Хотя, были и те, кто похвалил, все-таки, выступление звезды, а кое-кто даже вступился за Бузову, посоветовав хейтерам не заходить на ее страницу и не смотреть ни ее публикаций, ни клипов, чтобы не выплескивать здесь свою желчную реакцию. Пользователям также не понравилось отсутствие сюжета в клипе и постоянно повторяющиеся движения Бузовой, они даже поинтересовались, знает ли она какие-нибудь другие движения.«Защитники» Бузовой возразили, что из нее может получиться звезда высокого уровня, а те, кто любит Самбурскую, могут отправляться прямиком к ней на страницу. Некоторые подписчики пошутили, что, по всей видимости, весь бюджет клипа ушел на «симпатичного лысого преступника», тогда как режиссер сделал свою работу весьма посредственно. Джереми Микс, сыгравший главную мужскую роль в клипе, был специально привезен в Москву на несколько дней для съемок. Ольга Бузова не без хвастовства заявила, что рассматривались разные претенденты на эту роль, но когда она увидела Микса, то решила сниматься только с ним. А, если она так решила - значит так и будет.Когда клип был готов, его премьеру неслучайно приурочили ко Дню всех влюбленных. Кстати, не исключено, что Бузовой уже есть с кем отметить этот праздник - кажется, их «наигранный роман» с Тимуром Батрутдиновым вовсю продолжается. Проведя целых две недели вдвоем в Таиланде, где они якобы случайно встретились, пара продолжает также «нечаянно» пересекаться и в Москве. Тимур и Ольга встречаются в кафе, демонстрируя нежные чувства друг к другу, и даже вместе участвовали в фотосессии ко Дню святого Валентина. Поклонники, отслеживающие каждый шаг новоиспеченной пары, стали предполагать возможную дату свадьбы Бузовой и Батрутдинова. Да и сам Тимур в соцсетях заявил, что они планируют пожениться в конце октября в столице Испании. Теперь фанаты гадают, пошутил ли шоумен или был серьезен.