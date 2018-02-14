Результаты теста Тимура Еремеева являются фейковыми

На передачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым пришел начинающий артист Тимур Еремеев, считающий себя сыном знаменитого актера Спартака Мишулина. Этот молодой человек отправил старый свитер Мишулина на экспертизу, результаты которой якобы доказывают их родство.

Домбровский Сергей

Во время шоу выяснилось, что это ложь. Дочь актера Карина Мишулина отправила в Швецию костюм папы. После проведения исследования зарубежные специалисты заявили о невозможности определения отцовства, поскольку для этого нужны волосы умершего. Родственники Спартака Мишулина согласны на эксгумацию. По мнению специалистов, Тимур Еремеев хочет прославиться, поэтому привлекает внимание людей к собственной персоне любыми доступными ему способами. У матери начинающего актера обнаружили мужскую хромосому. Когда журналисты пытались связаться с врачом, проводившем экспертизу, дабы поговорить об этом факте, то доктор отказался от диалога, сославшись на чрезмерную занятость.Медик просил у корреспондентов 200 тысяч за интервью, но когда профессору начали задавать неудобные вопросы, то он предпочел скрыться, забыв о гонораре. По мнению экспертов, тест Тимура Еремеева является фейковым.