Результаты теста Тимура Еремеева являются фейковыми

Во время шоу выяснилось, что это ложь. Дочь актера Карина Мишулина отправила в Швецию костюм папы. После проведения исследования зарубежные специалисты заявили о невозможности определения отцовства, поскольку для этого нужны волосы умершего. Родственники Спартака Мишулина согласны на эксгумацию. По мнению специалистов, Тимур Еремеев хочет прославиться, поэтому привлекает внимание людей к собственной персоне любыми доступными ему способами. У матери начинающего актера обнаружили мужскую хромосому. Когда журналисты пытались связаться с врачом, проводившем экспертизу, дабы поговорить об этом факте, то доктор отказался от диалога, сославшись на чрезмерную занятость.
Медик просил у корреспондентов 200 тысяч за интервью, но когда профессору начали задавать неудобные вопросы, то он предпочел скрыться, забыв о гонораре. По мнению экспертов, тест Тимура Еремеева является фейковым.