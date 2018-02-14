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| | Голая "Одесская Барби" призналась, что "руки-базуки" помогли ей приобрести женственность

Голая "Одесская Барби" призналась, что "руки-базуки" помогли ей приобрести женственность

Вчера, 20:42
«Одесская Барби» Валерия Лукьянова заявила, что создала себе «руки-базуки» ради «женственности». Она также призналась, зачем сделала лицо эльфийки и накачала мышцы, как у Амазонок.

Голая "Одесская Барби" призналась, что "руки-базуки" помогли ей приобрести женственность

 

«Я помню, что когда занялась спортом все начали писать мне о том, что я потеряла свою женственность и привлекательность, и моя фигура стала как у мужчины и так далее)))! Честно говоря я ещё никогда не чувствовала себя такой женственной как с накаченными мышцами!))) Я даже не считаю, что это парадокс», - написала «Одесская Барби в социальной сети Instagram.

Она опубликовала «голое» фото, на котором продемонстрировала накачанные мышцы, а также идеальную женскую фигуру. Валерию Лукьянову стали сравнивать с Кириллом Терёшиным из Пятигорска, который стал известным благодаря «синтоловым рукам». «Одесская Барби» уточнила, что ей очень нравится её образ эльфийки и «идеальной» женщины. Поклонники поддержали её и посоветовали не обращать внимание на завистников.
Вещий Олег
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