Специалист по гипнозу раскритиковал новое шоу Максима Галкина

Гипнолог Геннадий Гончаров неодобрительно высказался о новом телепроекте Галкина «Звезды под гипнозом». Специалист подозревает известного телеведущего и артистов в обмане зрителей страны.

Татьяна Преображенская

По мнению эксперта, целью данного телешоу является развлечение, а не профессиональный показ гипнотических сеансов. Руководитель школы гипноза промолвился, что признает шоу качественным и увлекательным, но гипнотические трансы кажутся, слишком постановочными.Геннадий отметил, что в создании гипнотического транса звезд видит высокий уровень профессионализма. Эксперт высказал мнение о том, что на самом деле очень сложно найти людей, которых можно загипнотизировать и нельзя просто взять и под камерой ввести человека в транс.Напомним, что передача «Звезды под гипнозом» появилась на Первом недавно. В телепередаче гипнолог Багиров вводит в состояние гипнотического транса известных артистов. Телезрители неоднозначно восприняли новое шоу, так как не всем верится в гипноз на камеру.