«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | Харламов поздравил поклонников с Днем влюбленных и охотников

Харламов поздравил поклонников с Днем влюбленных и охотников

Вчера, 20:23
Гарик Харламов в личном микроблоге поделился фотографией с Кристиной Асмус. В подписи артист напомнил, что сегодня отмечается также день Святого Трифона, покровителя рыболовов и охотников. Ведущий считает такое совпадение не случайным.

Харламов поздравил поклонников с Днем влюбленных и охотников

 

В День всех влюбленных многие знаменитости поздравили своих поклонников. Присоединился к ним и Гарик Харламов. Он также напомнил подписчикам, что сегодня день святого Трифона. Такое совпадение артист назвал символическим, поскольку всех влюбленных можно считать охотниками и рыболовами. Шоумен пожелал всем «хорошей охоты» в этот день. Пользователям пришлось по вкусу такое сравнение. Поклонники также поздравили Харламова и пожелали ему и Кристине Асмус любви и «побольше потомства». За несколько часов пост собрал почти 100 тысяч лайков и полтысячи комментариев.

Напомним, что 14 февраля православные охотники и рыболовы отмечают день покровителя святого Трифона.
Виктория Озерова
Новости по теме
Алика Смехова поздравила поклонников с Днем святого Валентина
Алика Смехова поздравила поклонников с Днем святого Валентина

Алика Смехова в личном микроблоге рассказала поклонникам, что недавно побывала в Дублине в костеле у мощей святого Валентина. В день праздника артистка

Гарик Харламов поздравил Кристину Асмус с 14 февраля
Гарик Харламов поздравил Кристину Асмус с 14 февраля

Гарик Харламов поздравил Кристину Асмус с 14 февраля. Как сообщила актриса на страничке в своей социальной сети, она была удивлена такому подарку.

Гарик Харламов и Кристина Асмус отметили месяц со дня рождения дочери
Гарик Харламов и Кристина Асмус отметили месяц со дня рождения дочери

Сегодня дочурке известных Харламова и Асмус исполнился месяц со дня ее рождения. Счастливый папа сообщил об этом в своем микроблоге: «Сегодня нашей доче ровно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости