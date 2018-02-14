Харламов поздравил поклонников с Днем влюбленных и охотников

Гарик Харламов в личном микроблоге поделился фотографией с Кристиной Асмус. В подписи артист напомнил, что сегодня отмечается также день Святого Трифона, покровителя рыболовов и охотников. Ведущий считает такое совпадение не случайным.

Виктория Озерова

В День всех влюбленных многие знаменитости поздравили своих поклонников. Присоединился к ним и Гарик Харламов. Он также напомнил подписчикам, что сегодня день святого Трифона. Такое совпадение артист назвал символическим, поскольку всех влюбленных можно считать охотниками и рыболовами. Шоумен пожелал всем «хорошей охоты» в этот день. Пользователям пришлось по вкусу такое сравнение. Поклонники также поздравили Харламова и пожелали ему и Кристине Асмус любви и «побольше потомства». За несколько часов пост собрал почти 100 тысяч лайков и полтысячи комментариев.Напомним, что 14 февраля православные охотники и рыболовы отмечают день покровителя святого Трифона.