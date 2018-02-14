Юную актрису из Франции назвали внебрачной дочерью Александра Абдулова

До знакомства со своей последней супругой российский актер Александр Абдулов имел связь с журналисткой Ларисой Штейнман. По словам представительницы СМИ, роман со знаменитостью у нее продолжался два года.

Домбровский Сергей

Ларису Штейнман невзлюбили друзья Абдулова, поскольку журналистка не разрешала им надолго приходить в гости к актеру. В итоге отношения корреспондентки и актера достигли логического завершения. Штейман уехала во Францию и занялась там личной жизнью. Позже дама позвонила экс-любовнику и сообщила о своей беременности. Когда Абдулов спросил об отце ребенка, корреспондентка назвала имя какого-то неизвестного француза. На этом дело закончилось. После смерти Абдулова Штейман посетила российское популярное шоу, где назвала отцом дочери своего экс-любовника и кумира.В качестве свидетельства Штейман предоставила старый свитер актера для проведения экспертизы ДНК. Дочь журналистки является начинающей актрисой и уже сделала первые успешные шаги на выбранном поприще. После проведения исследования врач заявил: образцы, взятые со свитера, свидетельствуют о том, что его владелец не является отцом девушки из Франции. По словам Штейман, результаты экспертизы могут быть неверными.